Eine schwule Hochzeit ist die Grundlage der nächsten Borderlands-3-Erweiterung

Schon Anfang der Woche hat uns Gearbox versprochen, die nächste DLC-Kampagne für Borderlands 3 am Donnerstag anzukündigen und genau das haben sie am Abend auf der PAX East auch gemacht. Die nächste Erweiterung heißt "Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock" und sie thematisiert die schwule Ehe zwischen dem Kultcharakter Sir Alistair Hammerlock (den wir bereits aus dem zweiten Teil kennen) und seinem zukünftigen Ehemann Wainwright Jakobs. Wie einige von euch vielleicht wissen, sind manche Hochzeiten (und vor allem der Kuchen, der dort serviert wird) nicht immer erste Sahne, weshalb sich glücklicherweise Gaige aus Borderlands 2 ein paar Überraschungen ausgedacht hat. Das DLC führt uns am 26. März zum eisigen Planeten Xylourgos, auf dem wir fröhlich Beute aus Feinden ballern. Der erste Trailer gibt euch einen Eindruck:

