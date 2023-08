Eine neue Farbe für Xbox-Controller

HQ

Sowohl die Xbox Series S als auch die X haben ein ziemlich minimalistisches Design in Schwarz-Weiß, aber wenn es um Controller geht, muss man Microsoft zugute halten, dass es gut mit Farben experimentieren kann. Es gibt bereits eine Fülle zur Auswahl, und wenn das nicht ausreicht, können Sie Ihren eigenen Controller über den Dienst Xbox Design Lab erstellen.

Eine der Farben, mit denen Sie Ihren Controller über den Dienst anpassen können, ist Astral Purple, aber jetzt scheint es, dass Sie keinen eigenen Controller mehr bauen müssen, wenn Sie einen in dieser bestimmten Farbe haben möchten. Der Insider Billbil-kun berichtet, dass Microsoft plant, am 19. September einen Controller in der Farbe herauszubringen.

Was haltet ihr von dieser lila Kreation?