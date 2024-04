Eine Live-Action-Scooby-Doo-Serie könnte auf Netflix erscheinen

HQ

Scooby-Doo versuchte, auf der Live-Action-Welle zu surfen, lange bevor es cool war. In den frühen 2000er Jahren erhielten zwei Filme, die auf dem Zeichentrickfilm basieren, die Live-Action-Behandlung, und zweifellos haben viele gute Erinnerungen an sie, weshalb es ziemlich überraschend ist, dass es in den letzten 20 Jahren nur ein paar andere, viel kleinere Live-Action-Projekte von Scooby und der Bande gab, die 2009 und 2010 debütierten.

Einem Bericht von Variety zufolge will Netflix dies korrigieren, da es kurz vor der Unterzeichnung einer Vereinbarung steht, die eine Live-Action-Scooby-Doo-Show für den Streamer vorsieht. Es soll sich um ein einstündiges Drama-Projekt handeln, das auf dem Zeichentrickfilm basiert und bei dem Warner Bros. Television produzieren wird. Die Handlung der Serie wird unter Verschluss gehalten.

Es ist unklar, wer ausgewählt wird, um sich der Besetzung anzuschließen, um das Projekt zum Leben zu erwecken, aber hoffentlich werden wir bald mehr wissen, wenn diese Vereinbarung und der Deal unterzeichnet werden.