Eine Grease-Spinoff-Serie kommt im April zu Paramount+

Paramount Pictures hat angekündigt, dass es seine Paramount + -Reihe von Originalinhalten im April mit einer Spinoff-Serie auf Basis von Grease erweitern wird. Die Show wird als Grease: Rise of the Pink Ladies bekannt sein, und mit der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums im Hinterkopf ist ein Poster für die Show gefallen.

Während Sie das Poster unten sehen können - das vier Charaktere zeigt, die die ikonischen Pink Ladies-Jacken tragen - können sich diejenigen, die sich fragen, worum es in der Geschichte gehen wird, auf eine Serie freuen, die 1954 (vier Jahre vor Grease) spielt und sich um vier satte Außenseiter dreht, die eine moralische Panik an der Rydell High auslösen wollen.

Grease: Rise of the Pink Ladies wird am 6. April 2023 gestreamt.