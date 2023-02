Eine EA-Umfrage fragt, ob wir Dead Space 2 und 3 Remakes wollen

HQ

Nach dem Erfolg des Dead Space Remakes gab es viele Annahmen, dass EA und Motive zumindest die Idee in Betracht ziehen würden, die anderen Titel in der ikonischen Horror-IP neu zu machen. Während nichts offiziell gemacht wurde, scheint EA aus einer neuen Umfrage, die online entdeckt wurde, sicherlich an mehr Remakes interessiert zu sein.

Die Umfrage fragt, ob Sie an einem Remake von Dead Space 2 und Dead Space 3 interessiert wären. Es gibt einige, die ein Spiel bevorzugen würden, das stattdessen die Geschichte über Dead Space 3 hinaus fortsetzt, aber angesichts des Erfolgs des Remakes wäre es sicherlich interessant zu sehen, wie die älteren Titel etwas Liebe bekommen.

Da EA die Gewässer in dieser Umfrage testet, ist es natürlich unwahrscheinlich, dass es einen großen Plan gibt, Dead Space 2 und 3 Remakes in absehbarer Zeit bei uns zu haben. Dennoch, wenn es genug positive Resonanz auf die Umfrage gibt, könnten wir Remakes der gesamten Trilogie bekommen.

Würdest du gerne ein Dead Space 2 und Dead Space 3 Remake sehen?