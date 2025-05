Eine Creed-Spin-off-Serie wurde von Amazon bestellt

HQ

Amazon Prime Video hat eine neue Dramaserie aus dem Creed-Universum bestellt, in der wir einen neuen Blick auf das Delphi-Fitnessstudio werfen, das in den Filmen zu sehen ist.

Die Serie - die auch Delphi genannt wird - soll laut Variety junge Boxer beim Training im Fitnessstudio begleiten. Details zur Handlung werden im Moment größtenteils unter Verschluss gehalten, aber wir können uns vorstellen, dass das Boxen in der Serie eine große Rolle spielen wird.

Creed-Star Michael B. Jordan wird die Serie als ausführender Produzent produzieren. Was die Besetzung betrifft, so werden auch hier Details weitgehend unter Verschluss gehalten. In den Creed-Filmen wird das Fitnessstudio in Delphi von Tony "Little Duke" Evers Jr. geleitet, der von Wood Harris gespielt wird, aber es ist nicht bekannt, ob er zurückkehren wird.