Ein Wolfenstein scheint in der Entwicklung zu sein

Schon länger ist bekannt, dass der schwedische Entwickler MachineGames derzeit an einem Indiana-Jones-Titel arbeitet. Das Studio hat die Kapazität, zwei Spiele gleichzeitig zu entwickeln - etwas, das über LinkedIn mit einem Mitarbeiter bestätigt wird, der an "dem kommenden Indiana Jones-Spiel und einem weiteren unangekündigten Projekt" arbeitet - wobei das zweite Projekt möglicherweise ein neues Wolfenstein ist.

Die Serie ruht seit der Veröffentlichung von Wolfenstein: Youngblood im Jahr 2019, ohne dass etwas Neues gestartet oder auch nur angekündigt wurde. Aber es gab ein paar Anzeichen, die auf ein neues Wolfenstein hindeuteten, und jetzt haben wir noch ein weiteres von Tech4Gamers.

Es stellt sich heraus, dass es derzeit eine Stellenausschreibung bei MachineGames für einen leitenden Animator gibt, die einige Hinweise auf ein neues Abenteuer mit BJ Blazkowicz enthält. Eine der Anforderungen ist "Leidenschaft für Videospiele und insbesondere für immersive Spiele in der Ego-Perspektive", was bedeutet, dass es sich wahrscheinlich nicht um Indiana Jones handelt (Sie würden diese Figur gerne sehen, oder?), und dies wird noch deutlicher, wenn wir lesen, dass die Person, die sich bewirbt, eine "starke Vertrautheit mit den Titeln von MachineGames" haben sollte. Das Studio hat in der Vergangenheit so gut wie nur an Wolfenstein gearbeitet.

Wir erhalten auch mehr Hinweise, da "Erlebe die Animation von Kreaturen oder vierbeinigen Charakteren" erforderlich ist, und die Wolfenstein-Spiele haben oft Bestien wie Kampfhund und Panzerhund.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MachineGames an einem First-Person-Spiel mit vierbeinigen Kreaturen arbeitet, das eine Verbindung zu den vorherigen Spielen des Studios hat (was buchstäblich die Wolfenstein-Serie ist). Es könnte etwas ganz anderes sein, aber es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass wir wieder Nazis jagen werden.