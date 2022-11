Ein weiterer God of War Ragnarök-Verkaufsrutscher, aber diesmal ist es Sony selbst

HQ

Cory Barlog muss seine Dämonen inzwischen in Aufruhr versetzen, denn es scheint, dass Leaks von God of War: Ragnarök bereits auf Hochtouren im Internet kursieren. Während es vor ein paar Tagen ein Einzelhändler war, der versehentlich einige physische Kopien des Spiels zum Verkauf angeboten hat, ist es diesmal Sony selbst, das über seinen PlayStation Direct-Service, der in einigen europäischen Ländern betrieben wird, den großen Fehler gemacht hat.

Twitter-Nutzer Wario64 retweetete einen anderen Nutzer, der berichtete, fälschlicherweise ein PS5- und GoW: Ragnarök-Konsolenpaket anstelle des von ihm bestellten PlayStation 5- und Call of Duty: Modern Warfare II-Pakets erhalten zu haben. Der Benutzer hat auch ein Bild der Box des in seinem Besitz befindlichen Bündels beigefügt.

Zweifellos ein weiteres Leck, das weniger als eine Woche vor der Veröffentlichung am 9. November Spoiler zur Handlung des Spiels durchsickern lassen könnte. Wir empfehlen Ihnen dringend, der Versuchung zu widerstehen, in Foren oder auf Websites nach Details des Spiels zu suchen, da wir auf mehreren Seiten große Spoiler über das Ende des Spiels oder Überraschungen entdeckt haben. Seien Sie gewarnt.