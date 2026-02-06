Ein Todesopfer und drei Verletzte, nachdem ein Bus Fußgänger im Stadtzentrum von Dublin erfasst hat

HQ

Eine Person ist gestorben und drei weitere wurden verletzt, nachdem am Donnerstagmittag ein Doppeldeckerbus Fußgänger im Stadtzentrum von Dublin erfasste. Der irische Justizminister bestätigte das Todesopfer gegenüber dem Parlament und sagte, die Verletzten seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall wird als Verkehrsunfall behandelt.

Kurz nach 12:30 Uhr wurden Rettungsdienste zur Kreuzung von Talbot Street und Marlborough Street in der Nähe des fußgängerfreundlichen Bereichs North Earl Street gerufen. Bilder vom Tatort zeigten eine Polizeiabsperrung und ein forensisches Zelt, wobei das vordere Fenster des Bus Éireann-Fahrzeugs nach dem Aufprall zerstört wurde. Ein privater Krankenwagen und mehrere Notfalleinheiten waren am Einsatzort.

Bus Éireann bestätigte, dass einer seiner Busse beteiligt war, gab aber an, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht im Einsatz war. Die Verbindungen der Luas Green Line zwischen Parnell Street und St Stephen's Green wurden eingestellt, während die Behörden die Öffentlichkeit aufforderten, das Gebiet zu meiden, da die Ermittlungen andauern...