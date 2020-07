Ein Spieldurchlauf von Atomic Heart beschäftigt ungefähr 20 Stunden

Atomic Heart ist ein Spiel, das viele Leute an Bioshock erinnert. Es spielt in der Sowjetunion in einer seltsamen Mischung aus Vergangenheit und Zukunft und erregte aufgrund seines spannenden Settings schnell das Interesse der Spieler. Seitdem hat Entwickler Mundfish hart daran gearbeitet, ihre Vision weiter einzugrenzen und in einem längeren Q&A auf Facebook bestätigte das Studio nun unter anderem, dass sie die Weltkarte etwas verkleinert hätten. Statt purer Masse wollen sie ihre Fans lieber mit einer detaillierteren Umgebung überzeugen.

"Die Größe der Welt ist für den modernen Standard nicht so groß, aber sie ist voller unglaublicher Ereignisse. Wir bemühen uns, die dünnste Schicht Butter nicht auf einem riesigen Stück Brot zu verteilen. Wir tun das Gegenteil und schaffen somit ein konzentriertes Vergnügen für den Spieler. [Auf diese Weise bringen] wir euch die Erfahrungen, die ihr in anderen Spielen nicht findet. In einem solchen Kontext spielt die Größe der Welt keine Rolle mehr."

Außerdem heißt es, dass ein Playthrough von Atomic Heart ungefähr 20 Stunden dauern wird. Gleichzeitig gebe es gute Gründe, das Game mehrmals durchzuspielen: "Es wird 20 Stunden dauern, bis die Hauptgeschichte abgeschlossen ist. Aber um sie richtig zu verstehen, müsst ihr sie höchstwahrscheinlich mehrmals spielen."