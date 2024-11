Ein Pokémon-Sammelkarten-Unboxing-Marathon stellt einen neuen Guinness-Weltrekord auf, und das für einen wohltätigen Zweck.

HQ

30 Content Creator aus ganz Europa haben sich aus gutem Grund mit The Pokémon Company zusammengetan. Das Ziel? Den Guinness-Weltrekord für das größte Pokémon-Karten-Unboxing der Geschichte mit der Veröffentlichung der Erweiterung Karmesin und Purpur - Fulgurating Sparks für das Pokémon-Sammelkartenspiel zu brechen.

Die Zehntausenden von Karten, die während des Live-Streams enthüllt werden, werden auch sorgfältig in Ordnern organisiert, die vor den Feiertagen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden, darunter Barnardo's, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland und die Thyme Foundation.

"Es waren unglaubliche 24 Stunden voller Eröffnungen und wir sind begeistert, dass wir zusammen mit einem unglaublichen Team von Content Creators einen so ehrgeizigen Titel im Guinness-Buch der Rekorde erreicht haben", sagte Peter Murphy, Senior Director of Marketing, The Pokémon Company International.