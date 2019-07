Ein Pfad durch Fire Emblem: Three Houses dauert ungefähr 80 Stunden

Fire-Emblem-Fans sollten sehr aufgeregt sein, denn Nintendo veröffentlicht in wenigen Wochen mit Three Houses das bisher größte Spiel der Reihe. Die Titel dauern üblicherweise 30 bis 40 Stunden, wie viel Zeit müssen Spieler denn ungefähr für das nächste Kapitel einplanen? Nun... Game Director Yoshiyuki Kusakihara sprach in einem Interview von 200 Stunden - Fans sollten sich also auf eine Menge Inhalte gefasst machen.

Der Twitter-Nutzer Stealth hat den französischen Artikel übersetzt und schreibt, dass laut Kusakihara ungefähr 80 Spielstunden pro Spielpfad angesetzt sind. Im Spiel entscheiden wir uns recht früh für eines der drei großen Studentenhäuser, das wir anschließend als Professor betreuen und ausbilden. Der Entwickler hat im Gespräch nicht deutlich gemacht, wie viel Zeit davon auf Nebenaufgaben und das Universitätsleben entfällt, er meinte aber wohl, dass in dieser Rechnung die Zwischensequenzen inbegriffen sind. Ebenfalls noch nicht klar ist, inwieweit sich die drei Pfade letztlich wirklich voneinander unterscheiden, aber darüber werden wir sicher in Kürze mehr erfahren.

In jedem Fall dürfen sich Fans der Serie auf ein großes Abenteuer freuen, das uns vielleicht bis Ende des Jahres in seinen Bann zieht. Wisst ihr schon, welches der drei Häuser ihr leiten wollt? Unten haben wir noch einmal den neuesten Fraktions-Trailer eingebunden. Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli exklusiv auf der Nintendo Switch.

