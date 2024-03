Ein Nova-Projekt ist bei Marvel in Arbeit

HQ

Ein Nova-Projekt scheint im MCU in Arbeit zu sein. Die bekannte Figur könnte bereits 2014 aufgetaucht sein, da James Gunn ihn in einem Entwurf des Guardians of the Galaxy-Drehbuchs hatte.

Jetzt bestätigte Marvels Leiter für Streaming, Animation und Fernsehen, Brad Winderbaum, dass sich ein Nova-Projekt in der Entwicklung befindet. "Wir lieben Nova. Wir befinden uns in einer sehr frühen Entwicklungsphase von Nova", sagte Winderbaum gegenüber Comicbook.com. "Es gibt Pläne, Nova zu entwickeln. Ich liebe auch Nova. Ich liebe auch Rich Rider. Ich hoffe, es kommt auf die Leinwand. Die Welt ist immer Chaos. Es gibt immer Dinge. Man muss diese Dinge heraufbeschwören, um sie wahr werden zu lassen, aber ich würde gerne eines Tages eine Nova-Show sehen."

Für diejenigen, die es nicht wissen: Nova ist eine Marvel-Superheldin, die erstmals 1976 entwickelt wurde. Richard Rider, das letzte überlebende Mitglied des Nova Corps, kann durch den Weltraum fliegen und Feinde mit Energiestrahlen in Stücke sprengen.

Es gab Berichte, dass Ryan Gosling dem MCU beigetreten ist, also ist dies vielleicht die Rolle, die für ihn gesichert wird.

Was hältst du von einem Nova-Film oder einer Nova-Serie?