Ein neues Update ist auf dem Weg für Cyberpunk 2077

Die meisten von uns dachten wahrscheinlich, dass sich CD Project Red nach der Veröffentlichung von Patch 2.0 und der Phantom Liberty-Erweiterung mit Cyberpunk 2077 fertig anfühlte. Jetzt hat Marcin Momot, Global Community Director bei CD Project Red, einen Beitrag in den sozialen Medien veröffentlicht, der eindeutig das Gegenteil suggeriert. Mit anderen Worten, Patch 2.3 ist auf dem Weg und auf X schrieb Momot:

Wir werden kurz vor der Veröffentlichung von Patch 2.3 (so der Name) damit beginnen, die Bohnen auszuplaudern, also bitten wir vorerst um etwas mehr Geduld. Lassen Sie das Team kochen

Die genauen Details des Inhalts sind also bisher geheim, aber laut Momot wird in Kürze mehr enthüllt. Und die Tatsache, dass sie immer noch bereit sind, Cyberpunk 2077 zu verbessern, ist, gelinde gesagt, bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie viel Fokus jetzt auf The Witcher 4 und Project Orion gelegt wird.

Was erhoffst du dir vom kommenden Patch?