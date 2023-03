Ein neues Mario Nintendo Switch-Paket bietet Ihnen eines von drei Spielen

HQ

Einige neue durchgesickerte Bilder zeigen ein Nintendo Switch-Bundle, das Ihnen rote Joy-Cons, einige Aufkleberblätter und eine Auswahl von drei Mario-Spielen bietet.

Die Spiele sind Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. U Deluxe. Es scheint ein wenig enttäuschend zu sein, dass Sie nur ein Spiel auswählen können, also wählen Sie am besten mit Bedacht, je nachdem, welchen Titel Sie spielen möchten.

Die Aufkleberbögen werden an The Super Mario Bros. Movie gebunden, das am 5. April dieses Jahres erscheint. Es scheint jedoch, dass das Bundle vor diesem Zeitpunkt verfügbar sein könnte, da einige glauben, dass Nintendo es zum 10. März alias Mario Day herausbringen wird.

Werden Sie eines dieser neuen Switch-Pakete kaufen?