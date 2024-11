Ein neuer Charakter wird am Ende von Sonic the Hedgehog 3

HQ

Die Sonic the Hedgehog-Reihe strotzt nur so vor Charakteren, sowohl Freunden als auch Feinden, aber Paramount Pictures und Regisseur Jeff Fowler haben dies im Filmuniversum geschickt gehandhabt und die Zuschauer nie überwältigt. Stattdessen haben sie am Ende der beiden bisher veröffentlichten Filme verraten, wen wir als nächstes treffen werden.

Dementsprechend tauchte Miles "Tails" Prower am Ende des ersten Films auf, bevor er in Sonic the Hedgehog 2 auftauchte. Das wiederum gab uns einen Einblick in Shadow the Hedgehog - der später einer der Hauptcharaktere in Sonic the Hedgehog 3 wurde. Also... Werden sie dieser Tradition folgen, wenn der dritte Film am 20. Dezember Premiere feiert?

Die Antwort lautet tatsächlich ja, und gegenüber Entertainment Weekly sagt Fowler:

"Es macht Spaß zu sehen, wie die Fans online darüber debattieren, wer als nächstes kommt und wer am Ende des Films angeteasert wird. Wir führen viele der gleichen Gespräche. Wir alle haben unsere Favoriten auf der Seite des Filmemachens, und wir alle liefern großartige Argumente dafür, dass es dieses oder jenes sein sollte. Es macht Spaß, diese Vorfreude zu bewahren. Dieser Film ist nicht anders, wenn es darum geht, neue Charaktere anzuteasern."

Fangen wir also einfach an zu spekulieren, wer dieses Mal am Ende auftaucht? Wenn es sich um Feinde handelt, wären Metal Sonic oder Rouge the Bat eine gute Wahl, aber natürlich könnten es genauso gut Freunde von Sonic wie Amy Rose oder Big the Cat sein. Den Reaktionen in den sozialen Medien nach zu urteilen, hoffen viele Fans jedoch auf das obskurere (aber beliebtere) und futuristischere Silver the Hedgehog, das 2006 in dem eher glanzlosen Plattformer Sonic the Hedgehog auftauchte.

An wen glaubst du und auf wen hoffst du?