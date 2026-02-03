Ein großer Prozess gegen Kindesausbeutung gegen Facebook beginnt am Montag

HQ

Angeblich. Dieses Wort wird in der Presse häufig verwendet werden, um den bevorstehenden Fall zu beschreiben, denn laut The Guardian beginnt in weniger als einer Woche ein Geschworenenprozess in New Mexico, bei dem Meta ernsthaften Vorwürfen gegenübersteht, wissentlich Kindesschmäubern erlaubt zu haben, Instagram und Facebook für Kindesausbeutung zu nutzen.

Der Generalstaatsanwalt von New Mexico, Raul Torrez, behauptet, Beweise dafür zu haben, wie beide sozialen Netzwerke, die Meta gehören, Kinder nicht nur Ausbeutung, sondern auch Menschenhandel, Sextortion und sogar Anwerbung aussetzen.

Angeblich werden gerade die Designentscheidungen, die sich auf Engagement aufgrund von Gewinnanreizen konzentrieren, über Sicherheitsmerkmale und funktionale Schutzmaßnahmen gestellt. Schlimmer für Facebook ist, dass New Mexico behauptet, dass Gruppen, die sich dem Verkauf, Kauf und Teilen von Missbrauchsmaterial widmen, ohne Einmischung betrieben werden. Da die Gruppen auch Werbung zeigten, wird Meta beschuldigt, mit den Gruppen Geld zu verdienen.

Meta hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und sie als sensationslustig bezeichnet – aber da The Guardian bei der Untersuchung von Facebook so weit vorangetrieben ist, dass sie im Prozess genannt werden, stehen die Chancen gut, dass Meta nicht unversehrt aus dem Prozess hervorgeht. Dies folgt auf ihren Versuch, den Fall abzuweisen, wobei sie sowohl den First Amendment als auch das US Communications Act begründen, das im Allgemeinen besagt, dass Plattformen nicht für nutzergenerierte Inhalte verantwortlich sind.

Die Studien sollen bis Ende März andauern und kommen zusätzlich zu einer bestehenden Studie, über die wir Anfang dieses Jahres berichtet haben, in der mehrere SoMe-Unternehmen, darunter Facebook, versucht haben, Beweise für interne Untersuchungen zu verbergen, die soziale Medien mit Depressionen, Sucht und psychischen Problemen bei jungen Menschen in Verbindung bringen. Dies kommt zu einer Reihe problematischer Geschichten der letzten Jahre hinzu, darunter Berichte über unerwünschte Annäherungsversuche gegenüber Kindern, die bis zu sechsstelligen Zahlen erreichten, und The Guardian nennt sogar einen Fall aus dem Jahr 2023, in dem ein Instagram-Mitarbeiter aussagte, wie seine eigene Tochter ins Visier genommen wurde, er aber dennoch ignoriert wurde, als er die Meta-Führung informierte.