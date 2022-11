Ein Deadpool-Urlaubsfilmskript existiert laut Ryan Reynolds

HQ

Es gibt keinen Mangel an Urlaubsfilmen, besonders zu dieser Jahreszeit, wenn jede Produktionsfirma unter der Sonne einen generischen und vertrauten Filmversand in Kinos oder auf Streaming-Diensten zu haben scheint. Und während dies für Marvel im Jahr 2022 das Guardians of the Galaxy Holiday Special einschließt, gab es eine Welt, in der Deadpool der Charakter im roten Anzug hätte sein können, der Ihren Schornstein hinunterklettert.

Wie Deadpool selbst, Ryan Reynolds, in einem Interview mit The Big Issue enthüllte, enthüllte der Schauspieler, dass ein Urlaubsfilm rund um Deadpool von den Co-Autoren der Filmreihe Rhett Reese, Paul Wernick und Reynolds geschrieben wurde, aber dass er aufgrund der Übernahme von Fox durch Disney nie irgendwohin ging.

"Vor vier Jahren schrieben Rhett Reese, Paul Wernick und ich einen Weihnachtsfilm mit Deadpool in der Hauptrolle. Aber es ging in der Mischung der Übernahme von Fox durch Disney verloren und wurde nie hergestellt."

Zu dieser Zeit sprach Reynolds über sein jüngstes Projekt, das Musical Spirited und ob er jemals wieder ein Musical machen würde, wobei er hinzufügte, dass er es wahrscheinlich nicht tun würde, aber "gerne eine Song- und Tanznummer in einem Deadpool-Film sehen würde".

Wäre ein Deadpool-Urlaubsfilm etwas, das Sie gerne im Kino sehen würden?