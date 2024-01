Ein Bob der Baumeister-Film ist in Arbeit

HQ

Okay Kinder, ihr hattet euren Spaß mit dem Barbie-Film. Jetzt sind die echten Männer an der Reihe, ein Kinoerlebnis wie kein anderes zu erleben, denn Bob der Baumeister wird Berichten zufolge auf die große Leinwand kommen.

Nach dem Erfolg des Barbie-Films möchte Mattel sein Kinouniversum erweitern und Bob der Baumeister wird ein Teil davon sein. Laut Variety wird der Film von Jennifer Lopez produziert und wird auch dem klassischen britischen Charakter eine Wendung geben.

Bob the Builder folgt Anthony Ramos als Roberto alias Bob, einem Bauarbeiter, der für einen Job nach Puerto Rico reist. Laut der Logline "nimmt sich Bob der Probleme an, die die Insel betreffen, und geht tiefer in die Frage, was es bedeutet, zu bauen. Bobs Reise wird die lebendigen und farbenfrohen Texturen der karibischen lateinamerikanischen Nationen und ihrer Menschen feiern."

Ja, ja, all die wunderbaren Menschen und all das, aber wenn ich nicht irgendein sprechendes Baugerät sehe, gehe ich direkt aus dem Theater. Der Film wird animiert sein, und Felipe Vargas wurde am Drehbuch beteiligt.

Werden Sie für den Film Bob der Baumeister sitzen?