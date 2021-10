EGX kehrt 2022 nach England zurück

HQ

Die Gaming-Messe EGX wird nächstes Jahr zwei separate Veranstaltungen in Großbritannien austragen. Zwischen dem 3. und dem 5. März 2022 findet die EGX in Birmingham (ehemals EGX Rezzed) statt und vom 22. bis zum 25. September macht die EGX in London halt. Das Unternehmen Virgin Media unterstützt die Veranstalter, um auf den "Bedarf von AAA-Publishern", die im Frühjahr neue Spiele präsentieren wollen, angemessen reagieren zu können.

Wir blicken deshalb mit Interesse auf diese Entwicklung, weil die EGX 2018 und 2019 auch in Berlin Halt gemacht hat. Da Messeveranstalter mittlerweile deutlich besser mit der Corona-Situation umgehen können, wäre es vielleicht denkbar, dass die Messe in Zukunft auch wieder in der deutschen Hauptstadt stattfinden kann.

