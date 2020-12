eFootball PES 2021 LITE verfügbar

You're watching Werben

Neuigkeiten von Konami: eFootball PES 2021 LITE, die Free-to-Play-Variante von eFootball PES 2021, ist ab heute für Playstation 4, Xbox One und Steam verfügbar. Zudem ist der Titel abwärtskompatibel für Playstation 5 und Xbox Series X/S. Die Lite-Version soll laut Pressemeldung "uneingeschränkten Zugang zu den Modi myClub und Matchday bieten" und "daher zur Teilnahme am eFootball.Open-Turnier berechtigen". Hier die Inhalte in der offiziellen Übersicht:

Verfügbare Modi:



Anstoß (offline): Lokales Spiel, Koop, Training



myClub



eFootball: Matchday, Online-Turnier (limitiert auf bestimmte Turnierformen)



Editier-Modus (PS4 und PC)

Mannschaften, die im Anstoß-Modus (Lokales Spiel und Koop) verfügbar sind:



FC Barcelona



FC Bayern



Juventus



Manchester United



Arsenal



(Alle anderen Modi erlauben die Nutzung derselben Mannschaften, wie sie in der Vollversion enthalten sind.)

Verfügbare Stadien im Anstoß-Modus (Lokales Spiel und Koop):



Neu Sonne Arena



(Alle anderen Modi erlauben die Nutzung derselben Stadien, wie sie in der Vollversion enthalten sind.)

Zusätzliche Informationen:



Speicherdaten aus dem myClub-Modus können von der Vollversion von eFootball PES 2021 zu PES 2021 LITE transferiert werden



Spieler von PES 2021 LITE spielen auf denselben Servern wie Spieler der Vollversion



Einige Modi, darunter die Meister-Liga, sind nur in der Vollversion des Spiels enthalten



Einige Mannschaften sind in bestimmten Modi von PES 2021 LITE nicht verfügbar



Nicht alle eFootball-Wettbewerbe sind Teil von PES 2021 LITE



Durch die weiterhin vorherrschende COVID-19-Pandemie kann es in manchen Ländern zu Last-Minute-Veränderungen in Bezug auf Turnier-Reglements geben. Das kann zu unterschiedlich formulierten Regularien im Spiel führen. Daher werden jegliche Turnier-Details regelmäßig auf Aktualität überprüft und entsprechend bei Bedarf angepasst.