Edna bricht aus feiert Geburtstag mit HD-Remaster

Aus Hamburg haben wir heute ein neues Video erhalten, das die sogenannte Anniversary-Edition von Daedalics Point&Click-Klassiker Edna bricht aus ankündigt. Das Studio hat das Adventure aus dem Jahr 2008 grafisch und mechanisch überarbeitet, damit es auch heute noch mit seiner bizarren Geschichte und den lustigen Figuren überrascht. 20 Euro zahlt ihr dafür auf Steam und wer das Original auf Valves Plattform besitzt, zahlt nur noch die Hälfte für die Frischzellenkur (zum Zeitpunkt des Schreibens ist das Game aber noch nicht verfügbar).

In Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition dürfen wir jederzeit zwischen alter und neuer Comic-Grafik wechseln. Für dieses Remaster wurden einige Dinge überarbeitet, darunter die Benutzeroberfläche und die Steuerung (beides verändert sich nicht, wenn wir auf die alte Grafik zurückschalten). Der visuelle Stil ist in dieser Version deutlich sauberer, als es damals der Fall war, daran dürften sich aber wirklich nur die alten Spieler anfangs etwas stören. Seht selbst: