Edgerunners läutet Erfolg für Cyberpunk 2077 ein

HQ

CD Projekt Red's Cyberpunk 2077 hat in den letzten Wochen ein phänomenales Wiederaufleben erlebt.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Studio Triggers Spin-off-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" in Verbindung mit dem neuesten Update des Spiels hat das Spiel Rekorde gebrochen.

Im Gespräch mit Fans auf seinem Twitch-Kanal sagte Quest-Direktor Pawel Sasko: "Es ist verdammt gut, zurück zu sein."

Edgerunners selbst erreichte in der ersten Woche der Veröffentlichung eine erstaunliche Zahl von knapp 1,5 Millionen Wachstunden, und dies kündigte letzte Woche täglich über eine Million gleichzeitige Spieler in Night City an und brach den bisherigen Rekord von The Witcher 3: Wild Hunt.

Sasko beschrieb, wie er nach dem katastrophalen ersten Start im Dezember 2020 "völlig verdammt zerstört" war und sagte: "Es war so herzzerreißend."

Die berüchtigte Veröffentlichung sah einen der am meisten erwarteten Triple-A-Titel des Jahres von Performance-Problemen und Bugs so stark geplagt, dass er vorübergehend aus dem Verkauf im PS4-Store genommen wurde und CDPR sogar Rückerstattungen an einige Fans ausstellte.

Sasko sagte: "Für einige von uns waren es 6, 7, 8 Jahre, besonders für diejenigen, die ganz am Anfang angefangen haben. Diesen Moment zu haben, in dem die Leute tatsächlich etwas mögen, was wir getan haben, fühlt sich wirklich ein bisschen unwirklich an. Du weißt, dass die Leute es endlich zu schätzen wissen."