Ed Boon könnte ein Remaster der Shaolin Monks necken

Ed Boon ist dafür bekannt, Mortal Kombat-Fans ständig auf Twitter zu necken. Egal, ob es darum geht, in den Monaten und Jahren nach der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11 eine Mileena-Enthüllung zu veröffentlichen oder Teaser über ein neues Spiel zu veröffentlichen, es ist immer am besten, alles, was Boon postet, mit einer Prise Salz zu nehmen.

Das Gleiche gilt für eine kürzlich durchgeführte Umfrage, in der er die Fans fragte, ob Mortal Kombat: Shaolin Monks, ein Spin-off des Kampfspiel-Franchise, das Liu Kang und Kung Lao in einem 3D-Beat-em-up folgt, ein Remaster oder eine Fortsetzung erhalten sollte.

Wenn man bedenkt, dass Boon die Fans fragt, ob sie hier zwei sehr unterschiedliche Optionen sehen wollen, ist es unwahrscheinlich, dass NetherRealm derzeit an einem der beiden Spiele arbeitet. Trotzdem macht es Spaß, darüber zu spekulieren, wohin das Kampfspiel-Franchise als nächstes gehen kann.

Wir wissen bereits, dass wir Mortal Kombat 12 bekommen, also gibt es hoffentlich eine weitere Ankündigung, auf der NetherRealm gesessen hat, um uns eine angemessene Überraschung zu bereiten.