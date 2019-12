Echtzeitstrategie in Starship Troopers - Terran Command

Starship Troopers ist herrlichstes Trash-Kino aus den späten Neunzigern - der Film erzählt von einem aussichtslosen Krieg zwischen Menschen und gewaltigen Alienkäfern. Auf PC und Konsole hat die Vorlage bereits einige Insektenlarven ausgebrütet, doch nun entspringt diesem ekligen Bug-Nest ein Echtzeitstrategiespiel. Die britischen Strategieexperten von Slitherine haben sich mit dem Entwicklerstudio The Artistocrats zusammengetan, um dieses Spiel zu realisieren, 2020 wurde als grober Release-Rahmen festgelegt.

Slitherine wirbt in Starship Troopers - Terran Command mit tiefgreifenden Gameplay-Mechaniken, verschiedenen aufrüstbaren Einheitentypen (mitsamt individuellen Spezialeffekten) und Technologiebäumen. In einer Kampagne scheinen sich Spieler auf eine Erfahrung einstellen zu dürfen, die den Erfolg unserer früheren Schlachten in die Erzählung miteinbezieht, doch diesbezüglich sollten wir die Erwartungen realistisch halten. Die Bugs sind den Einheiten der Föderation zahlenmäßig überlegen, deshalb müssen wir uns schlau positionieren und verhindern, dass uns die Käfer in den Rücken fallen. Auf Steam erfahrt ihr mehr.