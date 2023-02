Echo VR wird dieses Jahr eingestellt

Die Entwickler Ready at Dawn und Meta haben angekündigt, dass Echo VR dieses Jahr offiziell geschlossen wird. Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, werden wir darüber informiert, dass das Spiel heruntergefahren wird, da der Entwickler seinen Fokus auf sein nächstes Projekt verlagert, und auch aus "vielen guten Gründen", die in der Erklärung nicht genau näher erläutert wurden.

Wann Ecvo VR offiziell seine Türen schließen wird, wird uns gesagt, dass das Datum der 1. August sein wird (um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ, um genau zu sein), und dass der Entwickler vor diesem Datum / dieser Uhrzeit erhöhte Belohnungen im Spiel anbieten wird, die Spieler verdienen und freischalten können.

Schließlich wird auch gesagt, dass alle Add-ons nicht mehr zum Kauf verfügbar sind und dass das Entwicklungsteam gespannt ist, sein nächstes Projekt zu zeigen.