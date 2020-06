Early-Access-Party der niedlichen Ooblets im Sommer

Die beiden sehr sympathischen Indie-Entwickler von Glumberland haben sich eine Auszeit genommen, nachdem sie sich letztes Jahr mit ausfallend gewordenen Spielern herumschlagen mussten. Die Entwickler wurden persönlich attackiert und bedroht, nachdem sie bekanntgaben, dass ihr Spiel Ooblets im Epic Games Store veröffentlicht wird. Das Thema mag vielleicht nicht vergessen sein, doch es war nicht Thema, als wir am Wochenende neue Eindrücke ihres bevorstehenden Titels gesehen haben. Publisher Double Fine präsentierte einen neuen Trailer, der auf einen Early-Access-Start des Games hinweisen soll. Im Sommer soll es losgehen, also schon sehr bald. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, dafür niedliche Ooblets zum gemütlichen Start in die Woche.

