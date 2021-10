EA wirbt Halo-Mitschöpfer für neues Team an

HQ

Marcus Lehto hat damals mit Bungie das erste Halo entwickelt und zuletzt war er mit einem eigenen Studio (V1 Interactive) an einem Science-Fiction-Shooter namens Disintegration beschäftigt. Dieses Vorhaben war leider nicht von Erfolg gekrönt, denn nach wenigen Monaten wurde das Vorhaben wieder offline genommen. Lehto wechselt nun zu EA, die in Seattle (in den USA) ein neues Team gründen wollen. Dort wird er die Position des Game Directors übernehmen und an Spielen mit einer First-Person-Perspektive arbeiten.

Quelle: Marcus Lehto, Gamesindustry.biz.