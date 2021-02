EA veröffentlicht Legendary Edition von Mass Effect Mitte Mai

You're watching Werben

Electronic Arts und Bioware haben uns letzte Woche erlaubt, uns einen eigenen Eindruck ihrer Portierungsarbeiten an der Mass-Effect-Trilogie einzuholen. Obwohl unsere Redakteurin Aleksandra vom Umfang der Restaurierung nicht gerade begeistert war, haben wir nun immerhin eine deutlichere Vorstellung davon, wie viel Beachtung Bioware diesen alten Spielen zukommen lässt. Die drei Titel werden am 14. Mai auf PC, Xbox One und Playstation 4 in einem Paket erscheinen und dank Abwärtskompatibilität auch auf den aktuelleren Konsolenmodellen spielbar sein. Neues Trailer-Material und Vergleichs-"Screenshots" geben euch eine Vorstellung der optischen Anpassungen.

