HQ

EA will in Kürze Cross-Play für FIFA 22 zwischen Playstation 5, Xbox Series X/S und Stadia testen. Der Test beschränkt sich zunächst auf Online-Duelle zwischen Freunden und die Online-Seasons. Wenn ihr Cross-Play aktivieren wollt, dann müsst ihr die Option in der unteren, rechten Ecke des Hauptmenüs anwählen.

Die kompletten Pitch-Notes zum Cross-Play findet ihr hier.