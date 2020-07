EA spricht über "verbessertes Gameplay" in FIFA 21

Nach einer unterwältigenden ersten „Enthüllung" von FIFA 21 veröffentlichte Publisher Electronic Arts letzte Woche mehr Gameplay-Eindrücke zur diesjährigen Fußballsimulation. Die Herausforderung des Coronavirus stellt auch diese Entwickler vor einige Probleme, denn sie müssen ihr neues Fußballspiel unter einem veränderten sozialen Kontext betrachten. Die ersten Videos bestehen deshalb aus verwackelten Material und Selfies, die mit eigenen Handys der Sportler aufgenommen wurden. Das Gameplay macht sich rar, wahrscheinlich weil das Game noch nicht vorzeigefähig ist. Die Fans sollen eine Vorstellung davon erhalten, dass FIFA 21 veröffentlicht wird, immerhin ist es in dieser Saison das einzige Fußballspiel der nächsten Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series X).

Natürlich spielt der neue Coverstar Kylian Mbappé eine herausragende Rolle im neuen Trailer und er wird von Éric Cantona begleitet, der nächsten Ikone im Spiel. Laut EA können Spieler "ihr Team an die Spitze bringen, indem sie jeden Moment verwalten und neue Innovationen [erleben], die zusätzliche Tiefe in den Matches, den Transfers und beim Training schaffen". Aus diesem Grund verspricht das Studio einen "großen Sprung in der Interaktivität des Gameplays", insbesondere durch "ein überarbeitetes [System] zur besseren Steuerung der Spielerentwicklung". In einem Beitrag werden Veränderungen am Dribbling erwähnt, außerdem soll die KI die Spielerpositionierung im Matchverlauf verbessern, übrigens auch bei Bällen im Abseits. Wer die Details nachlesen möchte, ist direkt bei EA besser aufgehoben

Darüber hinaus können die Spieler Verbesserungen an Volta erwarten, denn der Straßenfußball wird mit Squads zurückkehren. FUT soll im Koop spielbar werden und es werden weitere Verbesserungen beim Gameplay versprochen. Laut der offiziellen Pressemitteilung erhalten wir mit FIFA 21 "das bisher intelligenteste Gameplay mit brandneuen, dynamischen Angriffssystemen, die realistischere und informiertere Bewegungen bieten". Weitere Infos sollen nächsten Monat kommen, wir werden uns also bis zur Gamescom gedulden müssen, um wirklich herauszufinden, was FIFA 21 bietet. Das Spiel soll bereits am 9. Oktober auf PC, PS4, PS5, Stadia, Switch und Xbox erscheinen.