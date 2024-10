EA Sports WRC 2024

HQ

Es wäre eine glatte Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich ein Jahr später nicht enttäuscht bin von dem, was EA Sports WRC ist und was das letzte Jahr geboten hat. Nicht, weil es kein gutes Rallye-Spiel ist, denn das ist es, vor allem, wenn man es mit einem Controller auf einer Konsole laufen lässt. In diesem Fall würde ich es sogar als brillant bezeichnen. Es sind jedoch all die kleinen ärgerlichen Mängel und Minuspunkte für diejenigen unter uns, die ihr Sim-Racing-Hobby sehr ernst nehmen und daher Rennwagen in voller Größe verwenden, dass EAs erster offizieller Rallye-Titel trotz des Versprechens vieler Updates nie wirklich in die Rolle hineingewachsen ist, da er nie wirklich sein eigenes Potenzial erreicht hat. Die Grafik (via Unreal Engine 4 ) war nie so ausgefeilt, wie ich gehofft hatte, echter Hardcore-Schaden wurde nie wie versprochen hinzugefügt, ebenso wenig wie die Unterstützung für drei Monitore, und obwohl VR Anfang des Jahres eingepatcht wurde, ist dieser Teil dieses Spiels möglicherweise der schwächste.

Darüber hinaus hat Codemasters immer mehr begehbare Strecken in den Rallye-Ländern entworfen, die seit der Veröffentlichung des Spiels hinzugekommen sind und die etwas seltsame Asphalt-Physik nicht behoben hat, was ich im Dezember letzten Jahres vermutet hätte. Für diejenigen, die sich damit zufrieden geben, ihr WRC-Auto ohne Realismus zu fahren, die mehr als glücklich sind, über Steine zu fahren und nicht wollen, dass das Auto in tausend Stücke zerbricht, wenn es gegen eine Kiefer prallt, ist das neueste Projekt von Codemasters ein Vergnügen. Es ist nur eine Schande, dass ihr Fokus auf die "echte Simulation" kompromittiert wurde - auf dem Weg dorthin.

Die Grafik ist immer noch schlechter als im mittlerweile fünf Jahre alten Dirt Rally 2.0, was skurril ist.

Anstatt ein Spiel pro Jahr zu veröffentlichen, wie es Codemasters mit der Formel-1-Serie getan hat, beschlossen sie letztes Jahr, DLC-Pakete mit neuen Etappen und verbesserten Autos aus der diesjährigen Rallye-Saison zu veröffentlichen, und kürzlich wurde EA Sports WRC 2024 veröffentlicht, das für den PC 13 GB Festplattenspeicher benötigt und 25 Pfund kostet. In diesem Paket erhaltet ihr zwei neue Rallye-Länder, Polen und Lettland, sowie 2024-Versionen der offiziellen Hybridautos der drei WRC-Teams. Ford, Hyundai und Toyota. Außerdem gibt es ein neues WRC2-Auto in Form des Rally3 Fiesta Evo und eines Toyota GR Yaris Rally2.

Die Saison 2024 (Championship Mode ) ist nun wie die diesjährige Rallye-Saison in Primary Leg und Final Leg unterteilt, was meiner Meinung nach eine interessante Aufteilung ist und mir das Gefühl gegeben hat, dass die echte WRC dadurch etwas interessanter ist. Was meine Zeit jedoch nicht wirklich verdient, sind die neuen Stages, denen im Großen und Ganzen die Gefahren, das Drama und die Herausforderung fehlen, die Finnland im Originalspiel so herausfordernd und spannend gemacht haben. Es gibt keine wirklichen Gefahren, die eine Reifenpanne verursachen könnten, von denen es im echten Polen und nicht zuletzt in Dirt Rally 2.0 reichlich gibt. Es fehlen Steine und Gräben am Straßenrand. Das bedeutet, dass ich als Spieler mit viel zu hoher Geschwindigkeit fahren kann, ohne mir Sorgen über die Folgen einer Entgleisung machen zu müssen, die in Lettland noch extremer wird. Sicher, Rally Latvia ist in Wirklichkeit auch ein bisschen wie ein einfacheres Finnland, aber hier ist Codemasters mit seiner meiner Meinung nach brutal langweiligen Vereinfachung und Herabstufung des Dramas, mit dem die echte Rallye bis zum Rand gefüllt und bekannt ist, zu weit gegangen.

Die Straßen sind ziemlich doppelt so breit wie im echten Leben, die Gräben sind geglättet und eingeebnet und die Vegetation direkt am Rand des Schotters reduziert sich auf wenig und nichts. Meistens sieht es aus wie ein Golf-Fairway am Straßenrand und es ist nie schwierig, zu schnell vorzuschieben und dann einfach an den Straßenrand zu schwingen und dabei mehrere Meter pro Kurve zu schneiden. Weder in Lettland noch in Polen gibt es diesen tückischen, rollenden Kies des echten Rennsports. Im Spiel sieht es eher nach hellbraunem Asphalt als nach Kies aus, und draußen am Straßenrand gibt es einen völligen Mangel an Steinen oder grobem Kies, was im wirklichen Leben immer eine Tatsache ist Rally Latvia. Die Autos gehen auch nicht so kaputt, wie sie es unbedingt sollten, wenn man den Schwierigkeitsgrad "Hardcore/Realistic" gewählt hat. Ich hatte in meinen Spielstunden hier viel weniger Reifenpannen als in der gleichen Zeit in Dirt Rally 2.0, und in meiner Welt ist das einfach der falsche Weg.

Leider sind die neuen Routen viel zu einfach ohne Herausforderung, Drama oder echte Gefahr.

Was sich leicht verbessert hat, ist der Motorsound in den neuen Autos für 2024, denn Codemasters hat alle drei WRC-Autos neu aufgenommen und das laute Zirpen des Anti-Lag-Systems hinzugefügt. Das ist eine gute Sache. Es ist eine Verbesserung, aber ich hatte mir mehr erhofft. Ich hätte gehofft, dass sich der Klang im letzten Jahr noch weiter verbessert hätte, da klar wird, dass Codemasters die Menge an Hall im Tassenklang reduziert und den akustischen Teil von EA Sports WRC leiser gemacht hat, als er sein sollte. Ich hätte mir mehr Motorgeräusche gewünscht, viel mehr Kies, der gegen die Bodenwanne/den Radkasten des Autos klatscht, und mehr jammernde Geräusche aus dem sequenziellen Getriebe.

Der Yaris 2024 ist das beste Auto im Spiel, und die Antiblockierbremsen machen ein wunderbares Geräusch.

Polen und Lettland enthalten jeweils ein neues, langes Gleis, das dann geschnitten, geteilt und gespiegelt wird, um 12 Spuren pro Land zu erhalten. Insgesamt umfasst die Erweiterung 2024 27 Kilometer neue, reale Straße, die auf echten Rallyes basiert, und ich hätte mehr für 25 £ erwartet. Wales und Jordanien hätten hier zusammen mit drei ikonischen 90er-Jahre-Autos enthalten sein sollen. Wäre dieses Paket billiger gewesen und hätte anspruchsvollere Levels enthalten, die sich nicht so anfühlten, als wären sie aus einem Arcade-Spiel entnommen, wäre die Bewertung natürlich höher ausgefallen.