EA Sports hat eine Reihe von Anti-Rassismus-Kits für FIFA 23 vorgestellt

EA Sports hat seinen nächsten Schritt im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung vorgestellt. Dies geschieht in Form eines neuen Satzes von Kits, die freigeschaltet und durch das Erreichen von In-Game-Zielen verdient werden können, wobei diese Kits auf jede der jeweiligen regionalen Ligen zugeschnitten sind, die im Titel vorhanden sind, und jede ihre eigene Botschaft zur Bekämpfung von Diskriminierung vorantreibt.

Für die Premier League wird dieses Trikot die Botschaft "Kein Platz für Rassismus" enthalten, wobei das Trikot so gestaltet ist, dass es Stammeskunstwerken ähnelt und von Nike und Designer Kingsley Nebechi entworfen wurde.

Für LaLiga wird die Botschaft Unity sein, wobei das Trikot auf der Vorder- und Rückseite eine auffällige Blockfarbe aufweist.

Die Bundesliga wird die Botschaft Stop Racism verwenden und ein Trikot mitbringen, das lila Farben und die darauf gedruckte Botschaft zeigt.

Die Ligue 1 wird mit We Are All Responsible einhergehen und ein Trikot enthalten, das mit dem Signalez-Logo mitgestaltet wurde, sowie eine rote Trainingsnummer, die die Menschen ermutigt, sich zu melden und diskriminierendes Verhalten zu melden.

Die Botschaft der Serie A wird "Keep Racism Out" lauten und ein Trikot verwenden, das den Farben der Liga ähnelt, mit dem Botschaftslogo auf der Brust des Trikots.

Zu guter Letzt ist da noch die Eredivisie, die One Love als Botschaft verwenden und ein Trikot mit verschiedenen Formen und Farben anbieten wird, die ein Statement gegen Diskriminierung darstellen.

Werden Sie eines der Kits ersetzen?