HQ

Hier sind wir also. Das größte Sportspiel von allen, das ein ziemlich anständiges Jahr für Sportspiele abrundet. Aber wie schlägt sich EA Sports FC 26, das dritte Spiel der Serie seit der Namensänderung (und Scheidung) von FIFA, eigentlich in diesem Genre, das seit vielen Jahren ziemlich stagniert?

Vom ersten Trailer an schien es, als hätten sich die Entwickler die Kritik aus den vorherigen Spielen der Serie zu Herzen genommen. Mit Zitaten von Spielern wie "Fix tackles!!!! " und "Viel zu viele Bounce-Backs" lautete die Antwort: "Nicht mehr." Oder bei Dingen, auf die sich die Spieler nie einigen können: "Das Gameplay schneller machen", lautete ein Kommentar im Enthüllungstrailer. "Nein, mach es realistischer", war ein anderer. "Warum nicht beides? ", antwortete EA. Zumindest nach außen hin schien es so, als hätte endlich ein Sportspielentwickler auf die Spieler gehört. Aber war es nur ein Spiel für die Galerie? Zum größten Teil nicht. Beide oben genannten Probleme wurden behoben, und insgesamt ist dies ein besseres Footballspiel als das, was wir letztes Jahr gesehen haben.

Fußball ist Leben.

In Bezug auf die bereits erwähnte Spielgeschwindigkeit wissen wir, dass es immer zwei Lager geben wird. Diejenigen, die schnelleren, Arcade-ähnlicheren Fußball wollen, und diejenigen, die langsameren, realistischeren Fußball wollen. Bei EA Sports FC 25 lag der Fokus darauf, es so realistisch wie möglich zu gestalten, was mir persönlich gefällt, was aber vielen Online-Spielern (auch bekannt als Ultimate Team Spieler) nicht gefallen hat. Es war zu langsam, es war oft ein Verteidigungssimulator und so weiter. Deshalb hat EA Sports in diesem Jahr versucht, einen Kompromiss zu finden.

Werbung:

Online gilt jetzt die schnellere Version, bei der die Spieler herumfliegen und der Ball mit einer Geschwindigkeit fliegen kann, als wäre er aus einer Kanone geschossen worden. Offline hat man die Möglichkeit, mit diesem hohen Tempo zu spielen oder "realistisch", also langsamer, und der Unterschied ist wirklich spürbar. Von einem Ultimate Team Match direkt zu einem Offline-Match zu wechseln, ist so, als würde man von Premier League Spielern, die mit Superserum vollgepumpt sind, zu einem National League Match auf einem schlammigen Feld nach einem heftigen Regenguss wechseln.

Was die sogenannten "Bounce-Backs" betrifft, die im letztjährigen Spiel ein großes Problem darstellten, freue ich mich, berichten zu können, dass auch diese behoben wurden. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede: Das ist, wenn ein Verteidiger den Ball abfängt, dieser aber aus irgendeinem Grund trotzdem zum Angreifer zurückspringt, der somit am Verteidiger vorbeikommt. Wie sie das in FC 26 gelöst haben, ist im Grunde, indem sie den angreifenden Spieler zum Stolpern bringen. Wenn der Zweikampf kommt, geht der Angreifer am Ball vorbei, während der Verteidiger ihn in die andere Richtung nimmt, und der Angreifer wird lange genug aus der Position gebracht, dass er den Ball nicht sofort zurückerobern kann. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas wie diesen Flippereffekt bisher gesehen zu haben, oder zumindest nur sehr selten.

Apropos Bälle, die nicht dort abprallen, wo sie sollten: Die Torhüter haben sich verbessert. Die Entwickler haben anscheinend viel Feedback dazu erhalten, wie sich die Torhüter im letzten Jahr (und sogar noch früher, nehme ich an) geschlagen haben und haben sich ihre Positionierung angesehen, und vor allem, wie sie Bälle parieren. Es gab viele Male, in denen die Bälle direkt zum Gegner zurückgingen, aber jetzt sind sie viel besser darin, den Ball zu retten und ihn aus gefährlichen Bereichen zu parieren. Letztendlich weniger wie André Onana im wirklichen Leben, das heißt... Weniger lästige Torwarteingriffe. Das heißt aber nicht, dass die Torhüter Superhelden sind, denn die Schüsse gehen immer noch so rein, wie sie sollten. Der Unterschied besteht darin, dass ihre Handgelenke nicht mehr aus Beton bestehen, wo der Ball direkt zum Schützen zurückprallt. Und wo wir gerade von Torhütern sprechen: Es ist jetzt auch möglich, diese Position im Rush-Modus in Clubs zu spielen.

Torhüter sind jetzt viel besser darin, Bälle zur Seite abzulenken, anstatt direkt zum Gegner zurückzuspielen.

Werbung:

Es wird viel über das defensive Spiel geredet, könnte man meinen. Ist es wirklich so schwierig, Tore zu schießen wie für Aston Villa im diesjährigen Premier League? Nein, zum Glück hat sich auch im Offensivspiel etwas verändert. Der Schwerpunkt lag auf der Verbesserung des Passspiels, mit Dingen wie reaktionsfreudigeren Pässen, insbesondere One-Touch-Pässen, und neuen Animationen, die dafür sorgen, dass sich die Pässe besser und präziser anfühlen. Der vielleicht größte Unterschied beim Schießen besteht darin, dass das "Timed-Finishing" entfernt wurde. Es war im Grunde ein Meter, bei dem der Schuss eine bessere Chance hatte, ins Tor zu gehen, wenn man in der richtigen Zone landete. Das hat damit zu tun, dass lange Schüsse, vor allem sogenannte Trivelas (mit der Außenseite des Fußes), im letzten Jahr viel zu effektiv geworden sind, um Tore zu erzielen. Ich könnte noch lange über all die Dinge sprechen, die sich in Bezug auf das Gameplay geändert haben, aber um es zusammenzufassen, ist es eine klare Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr.

Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass es einige Taktiken geben wird, die überstrapaziert werden, weil sie viel besser sind als andere. Wie in EA Sports FC 24, wo einige Spieler einfach die Seitenlinie hochliefen, einen diagonalen Pass nach hinten spielten und ins offene Tor spielten, brauchte ich in einigen Spielen nicht einmal zentrale Mittelfeldspieler, weil der Gegner nie die Mitte des Spielfelds nutzte. Es war sehr ärgerlich. Aber es ist immer schwierig, zu Beginn der Saison zu sagen, wie das sein wird, daher kann ich dazu noch keine Einschätzung abgeben. Wenn du mich in einem Monat fragst, werde ich sicher eine Antwort haben.

Eine Karriere als Führungskraft bietet beide Szenarien...

Nicht nur auf dem Platz haben sie die Kritik verinnerlicht. Kleine Dinge wurden implementiert, wie z.B. der Rush-Modus fünf Minuten statt sieben Minuten lang zu machen (etwas, das im Laufe des letztjährigen Spiels geändert wurde, als die Spieler dachten, dass die Matches zu lang waren), ein neuer kontrastreicher Modus für Spieler mit eingeschränktem Sehvermögen (und generell mehr Zugänglichkeitsoptionen für diejenigen, die ihn benötigen) wurde hinzugefügt, und eine bessere Sichtbarkeit, welche Herausforderungen kurz vor dem Abschluss stehen, wenn man ein Ultimate Team-Match startet, sorgen für ein besseres Erlebnis. Und das sind die drei Worte, die ich verwenden würde, um FC 26 zu beschreiben: eine bessere Erfahrung.

Dies gilt auch für den Manager-Modus. Das sind keine großen Änderungen, aber es sind Änderungen, die das Spiel besser machen. Man kann jetzt wählen, ob man am Anfang einer Saison beginnen oder dich verschiedenen spezifischen Herausforderungen stellen möchte. Dazu gehören Dinge wie das Überleben des Abstiegs nach einem Saisonstart mit einem Abzug von 20 Punkten oder der Gewinn der Bundesliga und DFB-Pokal mit Bayern Munich, wobei sicherzustellen ist, dass Jamal Musiala mindestens 25 Spiele spielt. Ich kann mir vorstellen, dass dies die Lebensdauer dieses speziellen Spielmodus verlängern wird, und so wie ich es verstehe, werden im Laufe der Saison auch neue Herausforderungen hinzugefügt.

Zu den weiteren Änderungen gehört, dass die Vereine ihren Spielstil und ihre Taktik an neue Trainer anpassen und verschiedene Dinge während der Saison passieren, wie z. B. ein Spieler, der Heimweh bekommt oder sich jemand während der Länderspielpause verletzt. In verschiedenen Sportspielen empfehle ich oft, nur die Version vom letzten Jahr zu spielen, wenn man Franchise Modes spielen möchte, aber dieses Mal denke ich, dass es sich lohnt, die neueste Version auszuprobieren.

HQ

Leider gibt es bei Player Career nicht so viele neue Funktionen wie bei Manager Career. Hier würde ich sagen, dass man genauso gut FC 25 weiterspielen kann, wenn man nur Solokarriere spielt. Klar, neue Spieler Archetypes sind hinzugekommen, also ist das zumindest etwas. Man wird in der Lage sein, 13 verschiedene Spieler Archetypes freizuschalten, zu entwickeln und zu verfeinern, die seinen Spieler zu etwas Besonderem machen, wobei einige besser geeignet sind, wenn man ein Verteidiger sein möchte, und andere, wenn man ein echter Dribbling-Zauberer ist. Abgesehen davon gibt es nur zwei weitere Ergänzungen, die keine großen Verbesserungen bieten. Dabei handelt es sich um neu gestaltete Trainingsübungen und zwei neue Hintergrundgeschichten (insgesamt bis zu fünf) für deinen Spieler, die deine Stärken und Schwächen bestimmen. Ich hätte mir hier etwas mehr Liebe gewünscht, zumal die relativ kleine NHL-Serie ein überarbeitetes Career Mode bekommen hat.

In Clubs, wo du und ein Haufen Freunde (oder Feinde) einen Club gründen und online gegen andere Clubs spielen, gab es einige Änderungen, aber nicht zu viele. Wie bereits erwähnt, kann man als Torwart im Rush-Modus spielen, und hier muss ich nur einwerfen, um zu sagen, dass ich Rush liebe: Es ist ein Fünf-gegen-Fünf (mit einem Torhüter) auf einem kleineren Platz, und alles geht einfach schneller, mit Strafräumen statt roten Karten, Abseits im letzten Drittel statt an der Mittellinie, und so weiter. Natürlich ist es am besten, mit Freunden zu spielen, denn es gibt einige Leute, die mich dazu bringen, mir die Haare auszureißen, wenn sie sich weigern zu gehen oder denken, dass sie Ronaldinho sind... Aber wie auch immer, zurück zu Clubs. Man kann jetzt gleichzeitig Mitglied in drei verschiedenen Clubs sein, und die bereits erwähnten Archetypes sind auch hier vorhanden. Die Möglichkeit, an Live-Events teilzunehmen, die nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar sind, bedeutet jedoch, dass es mehr zu tun gibt, als nur typische Ligaspiele zu spielen.

... und besondere Veranstaltungen während der Saison.

Es ist jedoch klar, dass Ultimate Team wieder einmal das Flaggschiff ist. Dies ist der Kartensammelmodus, zu dem viele Leute eine sehr starke Meinung haben. Die größte Änderung ist eine Überarbeitung der sogenannten "Leistungskurve". Letztes Jahr war es sehr schnell, bessere Spieler zu bekommen, und es gab jede Woche eine neue Kampagne, und bald liefen alle mit Monster-Squads herum, sogar vor Silvester. In diesem Jahr geht es darum, die Dinge zu entschleunigen. Es wird lange dauern, bis wir anfangen, die Spieler mit einer Gesamtwertung von 99 zu schnüffeln, und die Idee ist, dass es sich wie eine Entwicklung im Laufe des Jahres anfühlen sollte, anstatt dass sich Goldkarten bereits in der zweiten Woche zu schwach anfühlen. Ich bin ein Befürworter davon, aber ich weiß, dass andere von der ersten Minute an mit 99 Ronaldo und 99 Pelé spielen wollen.

Live-Events sind hier, genau wie in Clubs, um das ganze Jahr über für Neuheiten zu sorgen. Es wird verschiedene Themen und andere Dinge geben, mit denen man in diesen Events spielen kann, was eine gute Möglichkeit bietet, mit verschiedenen Spielern zu spielen und nicht nur die Startelf immer wieder neu zu sammeln. Darüber hinaus sind Tournaments, die im Laufe des letztjährigen Spiels eingeführt wurden, zurück und werden in regelmäßigen Abständen erscheinen. Wenn du gerne kompetitiv spielst, gibt es Änderungen am großen, wichtigen Champions-Modus (ehemals Weekend League), bei dem die Playoffs für die Teilnahme am Wettbewerb abgeschafft wurden und man sich stattdessen automatisch qualifiziert, wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten in Rivals erreicht. Wenn man sich außerhalb der höchsten Rivals Divisionen befindet, gibt es eine Alternative zu Champions namens Challengers, die wie Champions ist, aber für Spieler mit niedrigerem Rang und mit schlechteren Belohnungen.

Deutliche Verbesserungen auf dem Platz seit letztem Jahr.

EA Sports FC 26 ist, kurz gesagt, ein besseres Spiel als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt große Verbesserungen auf dem Spielfeld und kleinere Verbesserungen hier und da in verschiedenen Spielmodi, aber es gibt immer noch Dinge, die das Spielerlebnis beeinträchtigen, wie z.B. fehlerhafte Menüs, die mein Spiel mehrmals einfroren (das erste Mal nach drei Minuten Spielzeit, als ich eine Mannschaftsaufstellung änderte) und ein schlecht aktualisiertes Player Career. Während die EA Sports FC -Serie (und FIFA) im Durchschnitt immer gute Bewertungen erzielt, stellt sich die Frage, warum sie nie etwas wirklich Außergewöhnliches erreicht. Es ist die größte Sportspielserie der Welt, und wenn man an andere große Spielserien denkt, sei es so; Final Fantasy, Mario, The Witcher oder Grand Theft Auto wird fast erwartet, dass diese nahezu perfekte Bewertungen haben. Warum ist das bei EA Sports FC nicht der Fall?