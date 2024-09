HQ

Als ich EA im Juli besuchte, um ein Update zu den Angeboten in EA Sports FC 25 zu erhalten, wurde mir eine Vielzahl von Updates und Verbesserungen versprochen. Obwohl die charakteristische Vertrautheit der Reihe erhalten bleibt, gibt es in dieser Ausgabe definitiv einige dringend benötigte und willkommene neue Funktionen.

Die beiden Konzepte, auf die EA in diesem Jahr den meisten Wert gelegt hat, sind Rush und FC IQ, zwei erfolgreiche Beispiele für bedeutende und positive Innovationen. Beide Neuerungen verbessern das Spiel, werden jedoch durch Bugs und sehr langsame Menüs ausgebremst, was insgesamt das Gefühl vermittelt, dass es sich wieder um einen aufgebohrten FIFA-Titel handelt. Aber lassen Sie uns trotzdem mit dem beginnen, was ich für das Beste im gesamten Spiel halte: Rush.

EA hat sich die Zahlen angesehen und festgestellt, dass Volta nicht mehr sinnvoll war, und wollte stattdessen ein soziales Spielerlebnis schaffen. Dies führte zur Entstehung von Rush, einem Fünf-gegen-Fünf-Modus (bei dem der Torwart computersteuerbar ist) auf einem kleineren Feld, jedoch mit denselben Spielmechaniken wie in den regulären Spielen. Viele befürchteten, dass dies ein Volta 2.0 werden würde, aber zum Glück ist das nicht der Fall, da dieser Modus nicht separat ist, sondern in alle Spielmodi integriert wurde, sei es Ultimate Team, Karrieremodus oder Clubs.

Es macht eindeutig mehr Spaß, mit Freunden zu spielen, wofür es konzipiert ist, aber Sie können sich auch mit Fremden treffen, wenn Sie online spielen möchten, aber es lohnt sich, viel Frustration zu erwarten, da viele Spieler den Ball an sich reißen, sich weigern, zu passen oder sich in der Verteidigung zurückziehen. Da Rush jedoch keine festen Positionen hat, bist du, wenn du als Außenverteidiger spielen möchtest, nicht daran gebunden, auf den defensiven Flügeln zu bleiben und geduldig zu warten, bis der Gegner zu dir kommt. Man kann herumlaufen, wie man will, was zu einem sehr hügeligen Erlebnis führt, bei dem sich auf dem gesamten Spielfeld Action abspielt.

Die Spiele dauern sieben Minuten, wobei die Zeit jedes Mal pausiert, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Damit es sich ein bisschen anders anfühlt als bei normalen 11-gegen-11-Spielen, gibt es auch einige andere kleine Eigenheiten in den Regeln, denn anstelle von Anstößen zu Beginn des Spiels wird der Ball von der Seite eingerollt und es ist ein Sprint, ein Rush, um zuerst an den Ball zu kommen. Stellen Sie sich im Wesentlichen Rocket League vor, aber mit einem rollenden Ball. Ja, es gibt immer noch Abseits, aber das gilt jetzt aus dem letzten Drittel des Spielfelds und nicht mehr von der Mittellinie, und die Elfmeter ähneln eher denen, die in der amerikanischen MLS verwendet werden, wo der Spieler mit dem Ball von der Mittellinie läuft. Und wenn du ein wirklich hässliches Tackling machst, bekommst du keine rote Karte, sondern eine blaue, was dich dazu bringt, eine Minute lang am Spielfeldrand zu sitzen und über deine Sünden nachzudenken. Ohne Zweifel ist Rush das Beste, was EA zu EA Sports FC hinzugefügt hat, oder FIFA, was das betrifft, seit Jahren, es ist der spaßigste Teil des diesjährigen Spiels, und ich kann mir vorstellen, dass dies einer der meistgespielten Modi insgesamt sein wird. Es ist jedoch sehr wichtig, dass EA dies auf dem neuesten Stand hält, damit die Leute nicht müde werden, da ein Ranglistenelement fehlt.

Die andere große Neuigkeit ist FC IQ, ein System, das kontrolliert, wie sich Spieler verhalten, wenn sie den Ball nicht haben. Jeder Spieler hat nun eine Rolle, die für einen zentralen Mittelfeldspieler zum Beispiel Box-to-Box oder Playmaker sein kann. All die verschiedenen Rollen führen zu unterschiedlichen Bewegungsmustern für die Spieler, so dass ein Außenverteidiger mit einer offensiven Rolle oft über das Spielfeld läuft und mehr Unterstützung bei Angriffsspielen bietet, aber in der Verteidigung leere Räume lässt. Für erfahrene Spieler wird der Unterschied im Vergleich zu früheren Spielen spürbar sein, aber ich denke, dass diejenigen, die nicht jedes Jahr spielen, dies nicht so sehr bemerken werden. Es ist irgendwie sowohl eine große als auch eine kaum wahrnehmbare Ergänzung, je nachdem, wie sehr man sich auf diese spezielle Sache konzentriert.

Es gibt drei Stufen, wie gut ein Spieler in jeder Rolle ist. Sie können eine grundlegende Rolle einnehmen, was bedeutet, dass sie diese Rolle spielen können, aber nicht sehr gut darin sind, dann haben alle Spieler ein Role+, das ist die Rolle, in der sie sich wohl fühlen und in der sie am besten abschneiden, und schließlich gibt es auch Roll++ und das ist exklusiv für die besten Spieler. Zum Beispiel hat Jude Bellingham einen Playmaker++ als offensiver Mittelfeldspieler, wobei das zusätzliche Pluszeichen eine bessere Beweglichkeit und Fähigkeiten in dieser Rolle bietet. Dies alles zusätzlich zu den Playstyles, die letztes Jahr hinzugefügt wurden, mit dem Unterschied, dass Playstyles das Verhalten des Spielers mit dem Ball bestimmen, während Roles das Gleiche ohne Ball tun.

Sowohl Rush als auch Roles sind in allen Spielmodi enthalten. Im längst vergessenen Career Mode wird Rush in Jugendaktivitäten verwendet, bei denen Sie alle drei Monate ein Jugendturnier in diesem Fünf-gegen-Fünf-Modus spielen können, der es Ihnen ermöglicht, sowohl Ihre Talente zu testen als auch ihnen einen Fähigkeitsschub zu geben, je nachdem, wie gut Sie in dem Drei-Match-Turnier abschneiden. Dies ist das erste Mal, dass das Academy spielbar ist, und dank dessen, was EA "Cranium Technology" nennt, sehen diese Teenager nicht mehr wie 30-Jährige mit Bärten und Falten aus, sondern wie echte Teenager. Bis zum Alter von 16 Jahren werden sie auch größer und nehmen etwas an Gewicht zu, und ihr endgültiges, erwachsenes Aussehen hat sie, wenn sie in eine A-Mannschaft berufen werden. Ach ja, und auch das Scouting-System wurde erweitert, so dass es nun möglich ist, in 160 verschiedenen Ländern zu scouten.

Eine großartige Neuerung im Career Mode ist, dass es jetzt möglich ist, Frauenfußball sowohl zu spielen als auch zu verwalten. Fünf verschiedene Ligen plus die Champions League stehen zur Verfügung und das Management eines Frauenteams ist eine völlig andere Erfahrung, da die Wirtschaftlichkeit einzigartig ist. Das Geld, das für Transfers zur Verfügung steht, ist viel kleiner, aber gleichzeitig sind auch die Gehälter anders strukturiert als im Männerfußball. Es ist möglich, in derselben Karriere zwischen Frauen- und Männerfußball zu wechseln, wenn du also versuchen möchtest, Jonas Eidevall vom TrainerArsenal der Frauenmannschaft zur Männermannschaft zu wechseln, kannst du das tun.

Du kannst auch als einer der wenigen ikonischen Spieler in Career Mode spielen, möglicherweise mit David Beckham in deinem örtlichen Verein, wenn du Lust dazu hast. Leider ist das nicht so interessant, wie es sich anhört. Was sich sehr interessant anhört, muss noch implementiert werden, da es sich um ein Szenario-Setup wie die F1 Manager -Spiele handelt, bei denen Sie anhand echter Punktezählungen während der Saison eine Sammlung spezifischer Szenarien ausprobieren können. Vielleicht hat eine Mannschaft ihren Trainer entlassen, so dass du das Ruder übernehmen und versuchen musst, die Saison zu retten oder den Abstieg zu verhindern. Oder vielleicht hat jemand drei Tore im selben Spiel erzielt, und Ihre Aufgabe ist es, diese beeindruckende Aufgabe zu wiederholen. Leider ist diese Funktion noch nicht verfügbar.

In Ultimate Team bleiben die meisten Dinge gleich. Es gibt auch eine Rush -Integration, bei der Sie einen Ihrer Spieler auswählen und sich mit vier anderen zusammenschließen können. Um das Ganze frisch zu halten, ändern sich die Spieleranforderungen regelmäßig, z. B. darf man manchmal nur Spieler mit einem Maximum von 79 Attributen einsetzen, und manchmal dürfen Spieler keine höhere Geschwindigkeit als eine bestimmte Punktzahl haben. Hier werde ich in diesem Jahr die meiste Zeit verbringen, ohne Druck, Spiele zu gewinnen, mit Spaß und schnellem Fußball, frustriert von Spielern, die nie den Ball passen oder immer im Abseits stehen.

EA hat versprochen, dass es in diesem Jahr mehr Evolutions geben wird, was im letzten Jahr der große Hit war. Hier kannst du einen deiner Spieler nehmen und ihn in bestimmten Eigenschaften aufwerten, und es macht das Teambuilding abwechslungsreicher und macht mehr Spaß, ein Team aus einem bestimmten Thema aufzubauen, wie ein ganzes Team von Spielern aus deinem Heimatland.

Springen Sie in den Online-Modus Clubs, in dem Sie einen Haufen Freunde oder Fremde zusammenbringen sollen, um einen Club zu gründen und in einem Modus anzutreten, der sich nicht allzu sehr vom letzten Jahr unterscheidet. Die großen Unterschiede sind vor allem kosmetischer Natur. Cranium Technology hat die Art und Weise verbessert, wie angepasste Spieler aussehen und man kann lange basteln, um den perfekten Spieler zu finden. Was das Gameplay angeht, ist das Wichtigste, dass es jetzt möglich ist, wieder aus der eigenen Liga abzusteigen, wenn man also schlecht spielt und zu viel verliert, wird man schließlich gezwungen sein, in einem Abstiegsspiel gegen einen Verein in einer ähnlichen Position zu spielen. Der Verlierer steigt eine Stufe ab, während der Gewinner bleibt.

Auf dem Platz hat FC IQ natürlich dazu beigetragen, die Atmosphäre zu verbessern, aber auch am Passspiel wurde seit letztem Jahr Feinschliff vorgenommen. Es fühlt sich jetzt realistischer an als zuvor und man kann nach einer 180-Grad-Drehung keine Pässe mehr auf einen Spieler spielen, den man nicht einmal sehen kann. Pässe als solche bergen ein erhöhtes Risiko, stattdessen bei gegnerischen Spielern zu landen, aber das gilt auch für gewöhnliche Pässe. Die Präzision des Spielers muss besser sein als zuvor, und Spieler mit besseren Passfähigkeiten haben eine bessere Chance, die entscheidenden Pässe zu treffen, so wie es sein sollte.

EA Sports FC 25 ist in vielen Bereichen und Metriken ein besseres Spiel als FC 24 war, wo vieles verbessert wurde, und die Hinzufügung von Rush ist ein absolutes Highlight. Vor den technischen Problemen kann ich jedoch keine Augen verschließen. Das Spiel hat mehr Bugs, als ich mich erinnern kann, die Menüs fühlen sich sehr träge an und ich habe auch gesehen, dass Leute komplett schwarze Bildschirme bekamen, wenn sie Matches in bestimmten Spielmodi betraten. Das sind Dinge, die das Spielerlebnis in einem ansonsten guten Fußballspiel ruinieren.