HQ

Nach fast 30 Jahren Ehe gingen EA und FIFA vor eineinhalb Jahren getrennte Wege. EA hat sich daher entschieden, den neuesten Teil ihrer beliebten Fußballspielserie EA Sports FC 24 zu nennen, aber wer gehofft hat, dass die Namensänderung zu einem Neuanfang führen würde, wird enttäuscht sein. EA bietet viele neue Funktionen, aber bei näherer Betrachtung wirken sie eher wie Patch Notes als echte Verbesserungen.

Die bemerkenswerteste der neuen Funktionen ist wohl die aktualisierte Version von HyperMotion. Die Technologie wurde bereits in FIFA 22 eingeführt und trug dazu bei, die Animationen des Spiels realistischer zu gestalten, da alle Bewegungen einem umfangreichen Archiv von Videomaterial nachempfunden wurden. Das letztjährige HyperMotion2 hat das Erlebnis weiter verfeinert, und jetzt springt EA ein paar Ziffern und stellt HyperMotion V vor.

Leider spiegelt sich der numerische Quantensprung nicht auf dem Platz wider, da man schnell merkt, dass EA Sports FC 24 in vielerlei Hinsicht eine weniger ausgefeilte Version von FIFA 23 ist. Beginnen wir jedoch mit den positiven Aspekten. Die Spieler haben ein zufriedenstellendes Gewicht, und das macht sich sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bemerkbar. Gleichzeitig sind Tackles und Luftduelle nicht mehr nur Kollisionen der zugrunde liegenden Statistiken, und ihr Ausgang hängt genauso stark davon ab, wie gut du deinen Sprung oder dein Tackling timest. Das Momentum ist der Schlüssel und dank verbesserter Animationen können die Spieler wirklich in die Luft geschleudert werden, wenn sie von späten Zweikämpfen oder einem anstürmenden Torhüter getroffen werden.

Werbung:

Dank AI True Flight Ball Physics hast du jetzt mehr Kontrolle über deine Kreuze. Es klingt ein bisschen revolutionärer, als es ist, aber EA hat daran gearbeitet, den Flug des Balls natürlicher zu gestalten, und das macht sich besonders bemerkbar, wenn Sie versuchen, harte, sich kräuselnde Flanken zu schlagen. Es ist fast so, als würde man von Mörsergranaten zu zielsuchenden Raketen übergehen, aber es erfordert auch, dass deine Spieler über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.

Ob deine Spieler in der Lage sind, präzise Flanken zu schlagen oder Gegner mit Dribblings auszutricksen, hängt nicht nur von den Stats ab, sondern auch von den neuen Spielstilen – Archetypen, die zusätzliche Fähigkeiten in Bereichen wie Technik, Blocken, Tackling oder Kopfball bieten. Die größten Stars des Spiels wie Haaland, Mbappé und Rúben Dias haben noch mächtigere Fähigkeiten namens PlayStyles+, aber erwarte keine Superkräfte, wie du sie im Straßenfußballmodus Volta aktivieren kannst. Tatsächlich ist PlayStyles im Kampf so schwer zu erkennen, dass das Spiel jedes Mal, wenn ein Spieler einen Signature-Move verwendet, mit einem kleinen Symbol markiert.

Auf dem Papier klingt es großartig, aber wie uns der klassische FIFA-Kommentator John Motson bereits in FIFA 2001 sagte, werden Fußballspiele nicht auf dem Papier gewonnen. Auf diese Weise ist EA Sports FC 24 dem echten FC Chelsea sehr ähnlich. Sicher, das Spiel enthält viele Systeme, die entweder bereits beeindrucken oder isoliert großes Potenzial zeigen. Aber es fehlt eindeutig an einem Gesamtplan und einer Vision. Das ist der Grund, warum die teure Chelsea-Mannschaft in der unteren Hälfte der Premier League schmachtet, und das ist auch der Grund, warum EA Sports FC 24 einfach nicht viel Spaß macht.

Werbung:

Die Probleme sind seit dem Wechsel von der Ignite zu Frostbite Spiel-Engine in FIFA 17 die gleichen: Zu enge Ballkontrolle und ultrapräzises Passspiel, das jeglichen Sinn für Realismus nimmt. Aber zusätzlich zu diesem übergreifenden Problem haben wir jetzt auch damit zu kämpfen, dass die verschiedenen Systeme des Spiels anfangen, gegeneinander zu arbeiten. Ich persönlich bin ein großer Fan des zusätzlichen Gewichts, das AcceleRATE 2.0 Sprints und Dribblings hinzufügt. Das System bedeutet aber auch, dass man als Verteidiger oft an dem Spieler vorbeiläuft, den man stoppen will, und das Problem wird nur noch dadurch verschlimmert, dass der Ball oft an den Füßen der Angreifer klebt. Ich konnte fast das Bremsgeräusch von Sonic the Hedgehog hören, als ich verzweifelt versuchte, meine Verteidiger aufzuhalten.

Gleichzeitig weisen die neuen Systeme und Ergänzungen eine Reihe von Problemen auf. Mehrmals führten selbst kleine Kollisionen zu übermäßigen Fallanimationen, und die KI sowohl für die eigenen als auch für die gegnerischen Spieler neigt manchmal dazu, im Kreis umeinander zu laufen und dabei den Ball zu vergessen. Die Torhüter, die sich in den letzten Spielen stark verbessert haben, versuchen nun alle, die Heldentaten von Emiliano Martínez aus dem WM-Finale zu übertreffen und sich wie mit ausgestreckten Gliedmaßen aus dem Tor zu werfen. Es sieht spektakulär aus, ist aber selten sehr effektiv, und im Allgemeinen haben sie oft Schwierigkeiten, die richtige Position zwischen den Stöcken zu finden, was zu viel zu vielen einfachen Toren führt. Es fühlt sich alles unausgewogen, chaotisch und unzusammenhängend an, was am besten durch den ungleichmäßigen Schwierigkeitsgrad des Spiels veranschaulicht wird, bei dem die meisten erfahrenen Spieler wahrscheinlich in der bodenlosen Kluft zwischen Weltklasse und Legendär gefangen sein werden.

Der Puls des Spiels - die Illusion, dass man das Original spielt - ist leider ziemlich schwach und flacht mehrmals komplett ab, wenn die vielen Bugs und Glitches des Spiels ihr hässliches Gesicht zeigen. Es macht großen Spaß, dass Sie jetzt Wiederholungen ansehen können, wenn das Spiel pausiert ist, oder sehen können, wie Schiedsrichter Spieler in der ersten Person buchen. Aber all das bedeutet nicht viel, wenn die Anzeigetafel und die HUD-Elemente streiken, sich Spielermodelle verheddern oder die Kamera plötzlich unberechenbar springt. Normalerweise kann ich diese Art von Fehlern akzeptieren, wenn ich ein frühes Rezensionsexemplar spiele, aber für ein Spiel, das auf FIFA 23, FIFA 22, FIFA 21 und so weiter aufbaut, ist es einfach nicht akzeptabel.

Es ist jedoch oft der Fall, dass die FIFA-Spiele, die auf dem Spielfeld keine großen Fortschritte machen, neue Spielmodi oder Upgrades abseits des Spielfelds einführen. Leider enttäuscht EA Sports FC 24 auch in dieser Hinsicht schwer, und die Verbesserungen sind so gering und unbedeutend, dass man meinen könnte, es handele sich um eine Legacy Edition für die vorherige Konsolengeneration, nicht um das Flaggschiff des Entwicklers für PC, Xbox Series X und PlayStation 5.

Die Karriere ist wahrscheinlich immer noch der Ort, an dem die meisten Menschen ihre Zeit offline verbringen werden. EA hat versucht, einige der Systeme, die in den letzten Jahren eingeführt wurden, zu entlasten, und Sie müssen jetzt (zum Glück) nicht jeden zweiten Tag manuell üben. Stattdessen kannst du ein Team von Trainern engagieren, die sich bereits auf eine sogenannte Vision spezialisiert haben – einen übergeordneten taktischen Ansatz wie Tiki-Taka, Gegenpressing oder, die Mutter aller Taktiken, Park the Bus. Es macht die Gameplay-Schleife flüssiger als zuvor, aber wie fast alle anderen neueren Systeme - egal ob es sich um die grafische Simulation oder einzelne Spielertrainingsprogramme handelt - ist es gerade zeitaufwändig genug, um nervig zu sein, ohne tief genug zu sein, um sich tatsächlich befriedigend anzufühlen.

Wenn Sie Ihre eigenen Fußballschuhe schnüren möchten, können Sie sich stattdessen für die Spielerkarriere entscheiden, die letztes Jahr grundlegend überarbeitet wurde. Es macht immer noch ziemlich viel Spaß, aber die einzige sinnvolle Neuerung ist eine Agentenfunktion, mit der Sie einen zukünftigen Verein auswählen und sich durch das Erreichen von Zielen Ihrem Traumtransfer näher arbeiten können. Und obwohl du mit PlayStyles deinen Spieler jetzt noch weiter formen kannst, wirst du immer noch viel zu schnell vom Bankdrücker zum Weltstar.

Wenn wir die Action online durchführen, haben Clubs und Volta Football so wenige Verbesserungen erhalten, dass Sie mit einem Fünf-Sterne-Chefscout danach suchen müssen. Auf der anderen Seite hat die Geldmaschine Ultimate Team weitere Änderungen erhalten. Evolutions ermöglicht es dir, deine Karten zu entwickeln und im Prinzip eine größere Verbindung zu deinem bunt zusammengewürfelten Team von Spielern aus allen Ligen und Epochen herzustellen. Die Verbindung zu deinem Kader und deinem fiktiven Verein hat oft etwas gefehlt, daher ist dies eine willkommene Verbesserung.

Die umstrittenste Änderung war, dass man jetzt in Ultimate Team sowohl mit Männern als auch mit Frauen im selben Team spielen kann. Einige würden (zu Recht) sagen, dass es für weibliche Spieler nicht realistisch ist, das gleiche Niveau und die gleichen Eigenschaften wie ihre männlichen Kollegen zu haben. Aber in einem Spiel, in dem Messi und Ronaldo neben verstorbenen Legenden wie Lew Jaschin und Diego Maradona spielen können, in dem 7:5 häufiger steht als 0:0 und in dem Spieler über Kartenpakete bei Ihrem Verein unter Vertrag genommen werden, scheint es fast albern, über Realismus zu sprechen. Ich werde EA zwar nicht dafür kritisieren, dass sie weibliche Spieler in Ultimate Team aufgenommen haben, aber ich werde sie auch nicht loben, da es nur fünf weibliche Ligen und eine Handvoll Nationalmannschaften außerhalb des Modus gibt. Da die Rechte am Frauensport im Vergleich zu dem, was EA für Männerfußball zahlt, lächerlich billig sein müssen, ist dies einfach ein zu mageres Angebot.

Das Modell der jährlichen Updates für Sportspiele wird seit langem diskutiert, aber EA und andere Entwickler haben sich oft mit der Behauptung verteidigt, dass sie ein besseres Produkt mit mehr Funktionen liefern. Das ist in diesem Jahr einfach nicht der Fall. Auf dem Spielfeld ist das Spiel trotz besserer Animationen und ein paar netter Ergänzungen chaotischer als zuvor, und abseits des Spielfelds fehlen uns die klassischen Musiktitel und WM-Modi, die dazu beigetragen haben, FIFA 23 zu einem ziemlich beeindruckenden Gesamtpaket zu machen. EA hat anscheinend mehr Ressourcen für die Vermarktung des neuen Namens aufgewendet, als die Formel zu verbessern, und es ist daher sehr schwer, EA Sports FC 24 allen außer den engagiertesten Fans zu empfehlen.