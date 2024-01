EA-Soft-Launches Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies dominiert die Tower-Defense-Welt seit der Veröffentlichung des ersten Spiels vor fast 15 Jahren, im Mai 2009. Dank der Liebe des Internets zum Franchise ist es eine beliebte Videospielserie geblieben und jetzt werden wir das dritte Spiel sehen, Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia.

Der Rest der Welt wartet sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des vollständigen Spiels, aber diejenigen in Großbritannien, Australien, den Niederlanden und den Philippinen können jetzt eine fast vollständige Version von Plants vs. Zombies 3 spielen. Wenn du dich in einer dieser Regionen befindest und ein iOS- oder Android-Gerät hast, kannst du dir einen Vorsprung verschaffen, um die Dominanz der Zombies zu verhindern.

"Die Soft-Launch-Phase wird es EA und PopCap Studios ermöglichen, Feedback von Spielern zu sammeln und das Gesamterlebnis vor der weltweiten Veröffentlichung zu verbessern." Das erklärt EA in einer Pressemitteilung. "Dazu gehören neue Elemente, die den Kampf optimieren, es den Spielern ermöglichen, ihre eigene Version von Neighborville zu erstellen und die Welt des PvZ durch neue Hintergrundgeschichten und Charaktere zu erweitern."

Wir warten immer noch auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die weltweite Veröffentlichung, aber bis dahin könnt ihr euch hier weitere Informationen zum Spiel ansehen. Kümmere dich besser um deine Gärten!