EA schaltet Dirt ab

HQ

Gestern berichteten wir, dass EA, das letztes Jahr eingesprungen ist und das ehrwürdige Rennstudio Codemasters gekauft hat, die Project Cars-Spieleserie (seit einigen Jahren im Besitz von Codemasters) mit sofortiger Wirkung einstellt. Dies trotz Gerüchten, dass Project Cars 4 auf dem Weg war.

Leider scheint es nun, dass EA auch beschlossen hat, die Dirt-Serie abzubrechen, was geradezu beschämend wäre, wenn es sich als wahr herausstellen sollte. Gamesindustry.biz berichtet, dass Dirt 5 weniger verkauft wurde als Dirt 4, das weniger als Dirt 3 verkaufte, was nun dazu führt, dass EA auch diese Fortsetzung sofort beendet. Dirt Rally wird es auch nicht geben, da das dritte Spiel dieser Serie als offizieller WRC-Titel von EA neu gestartet wurde, der Gerüchten zufolge im Sommer veröffentlicht wird.

Wir müssen davon ausgehen, dass EA will, dass Codemasters alle zwei Jahre an der F1-Serie, der WRC-Serie und einem Need for Speed-Spiel bastelt (Criterion wird Gerüchten zufolge auch alle zwei Jahre ein Spiel herausbringen, was bedeutet, dass sie dann wieder jährliche Renntitel haben - drei davon) und nicht Grid, Dirt, Project Cars und ihre anderen Spielserien.

Was denkst du darüber, dass Dirt angeblich eingestellt wird?

Danke, TheDrive.