EA Play Live: EA veranstaltet vorher 4 separate Streams

Bevor uns das Online-Event EA Play Live (hoffentlich) mit spannenden Neuankündigungen versorgen wird, sollen vorab vier "Spotlight-Streams" den Fokus auf programmatische Bestandteile des EA-Portfolios legen. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts sind Diskussionsrunden, an denen zahlreiche Entwickler von Studios wie DICE (Battlefield 2042), Hazelight (It Takes Two) und Veleran (Knockout City) teilnehmen.

Los geht es am 13. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit mit einem Stream namens "The Future of First-Person-Shooters", der sich auf das neue Battlefield und Apex Legends konzentriert.

Parallel findet am 13. Juli der Stream "3s Independent Studios" statt, der sich Spielen und Entwicklern aus dem EA-Originals-Programm widmet.

Weiter geht es am 19. Juli um 1 Uhr in der Nacht mit "Madden NFL 22 All-Access: Scouting - How the Community is Shaping Madden NFL 22", in dem sich alles um den nächsten Teil der Football-Reihe dreht.

Den Abschluss bildet am 20. Juli um 19 Uhr "More EA SPORTS!". Hier soll die Fortsetzung einer "extrem populären, traditionsreichen" EA-Sports-Marke im Blickpunkt stehen. Wir tippen an dieser Stelle auf das neue FIFA.

Das eigentliche EA-Play-Live-Event beginnt am 22. Juli um 19 Uhr.

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Vorab-Events bietet EAs offizielle Anlaufstelle im World Wide Web.

Natürlich bleiben wir am Ball und versorgen Euch mit allen relevanten Infos!