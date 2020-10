EA plant vorerst keine weiteren Inhalte für Star Wars: Squadrons

EA war vor ein paar Jahren dafür mitverantwortlich, dass sich die Wut über Mikrotransaktionen in Videospielen entlud. Beutekiste, Pay-to-Win-Mechaniken und erschöpfte...

CG-Kurzfilm inszeniert hektische Verfolgungsjagd in Star Wars: Squadrons

am 14. September 2020 um 19:22 NEWS. Von Mike Holmes

Star Wars: Squadrons ist das nächste EA-Spiel in einer weit, weit entfernten Galaxie. Es soll am 2. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und wir konnten bereits...