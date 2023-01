EA Motive hat bereits "Ideen" für weitere Dead Space

HQ

Dead Space ist zurück. Nach einem langen Winterschlaf hat der Dead Space Remake das Survival-Horror-Spiel wieder auf die Gaming-Szene gebracht, mit einem Remake, das in der Tat sehr beeindruckend ist. Zweifellos fragen sich viele von euch, die es bereits gespielt haben, ob Dead Space 2 die gleiche Behandlung erhalten wird, und das ist etwas, worüber Senior Producer Phil Ducharme und Creative Director Roman Campos-Oriola anscheinend auch oft gefragt wurden.

Im Gespräch mit GQ erklärte Ducharme: "Sicher, es ist eine Hoffnung, die wir haben. Es gibt Interesse auf meiner Seite und ich denke, auf Romans Seite - man kann sein Lächeln sehen - Dead Space mehr zu erkunden. Es gibt Ideen, das ist sicher. Wir beenden diese Woche, wir werden sicherstellen, dass der Start gut verläuft und dass es so wenig technische Probleme wie möglich gibt. Wir werden in den Urlaub fahren und dann werden wir uns hinsetzen und diese Diskussionen innerhalb von EA führen, um zu sagen: 'Nun, was kommt als nächstes?' "

Es gibt sogar Teaser einer Fortsetzung im Remake selbst, wie Sie hier mehr darüber lesen können. Möchtest du, dass Dead Space 2 ein Leuchten bekommt?