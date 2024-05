EA hat einen "echten Hunger", KI zu nutzen

HQ

Für viele Kreative ist KI das große schlechte Schlagwort des Jahres, aber für diejenigen, die es lieben, auf jede erdenkliche Weise Kosten und Abstriche zu sparen, ist sie der heilige Gral. Die Technologie ist noch nicht ganz so weit, wie man an einem KI-generierten Bild erkennen kann, aber die Hoffnung für einige in der Welt der Spieleentwicklung ist, dass sie bald in der Lage sein wird, Prozesse zu beschleunigen.

EA-CEO Andrew Wilson ist einer dieser Menschen. In einem kürzlichen Investorengespräch (danke, PCGamer) sagte er Folgendes über KI und sein Studio. "Wir haben alle unsere Entwicklungsprozesse analysiert, und im Moment glauben wir auf der Grundlage unserer frühen Einschätzung, dass mehr als 50 % unserer Entwicklungsprozesse von den Fortschritten in der generativen KI positiv beeinflusst werden, und wir haben Teams im gesamten Unternehmen, die wirklich versuchen, dies umzusetzen."

"Es gibt einen echten Hunger unter unseren Entwicklern, dies so schnell wie möglich zu erreichen", fuhr er fort. "Denn noch einmal, der heilige Gral für uns ist es, größere, innovativere, kreativere und unterhaltsamere Spiele schneller zu entwickeln, damit wir mehr Menschen auf der ganzen Welt auf globaler Ebene schneller unterhalten können."

Glauben Sie, dass KI in der Spieleentwicklung nützlich sein könnte?