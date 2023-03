EA bringt National Women's Soccer League auf FIFA 23

HQ

EA Sports verdoppelt sein Frauenfußballangebot, indem es bald auch das National Women's Soccer League in den Titel einbaut. Dies wird die in den USA ansässige Liga ins Spiel bringen und ist Teil einer Partnerschaft, die auch die National Women's Soccer League Players Association umfasst, um den Frauenfußball in FIFA 23 authentischer darzustellen. .

Die Partnerschaft, die am 15. März für alle Versionen des Spiels verfügbar sein wird, sieht die Einführung von 12 NWSL-Teams vor, die alle in den Saisons Kick Off, Tournament Mode, Head to Head, Co-op Seasons und Online Friendlies verfügbar sind. -Modi. Es werden auch vier NWSL-Stadien zur Verfügung stehen, sowie offizielle Trikots, Trophäen, Feiern und mehr.

"Die Integration der NWSL in EA Sports FIFA 23 ist ein monumentaler Meilenstein für die Liga, die Spielerinnen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt, während wir weiterhin Grenzen für den Frauenfußball verschieben", sagte Jessica Berman, Kommissarin der NWSL. "Die Athleten, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt und wir freuen uns auf die Gelegenheit, ihr Talent durch dieses einzigartige Spielerlebnis weiter zu präsentieren."

Dies alles kommt vor der 11. NWSL-Saison, die am 25. März beginnen soll.