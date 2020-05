EA bestätigt mehrere Nintendo-Switch-Spiele bis April 2021

Letzte Woche hat Electronic Arts in einem Investorentreffen Details zu Spielen offengelegt, die im aktuellen Geschäftsjahr (EAs Fiskaljahr 2020 endet im April 2021) veröffentlicht werden sollen. Einige Pläne des Unternehmens sehen eine engere Zusammenarbeit mit Nintendo vor, da auf der Switch verstärkt auf Sporttitel (FIFA, Madden und NHL) gesetzt werde. Dann gibt es natürlich noch die bevorstehende Veröffentlichung von Burnout Paradise Remastered auf der Switch, was für den Sommer geplant ist.

Apropos Remaster: Electronic Arts meint, dass es großes Interesse an der Spielesammlung Command & Conquer Remastered Collection für PC gebe, was sie als entsprechenden Erfolg prognostizieren. Wir wissen außerdem, dass an einem Remake für die Mass-Effect-Trilogie gearbeitet wird (was diese Woche noch einmal von VentureBeat bestätigt worden ist).

Bis Ende März 2021 sollen weitere Projekte erscheinen: Das exklusive Oculus-Spiel von Respawn - Medal of Honor: Above and Beyond - und vier Partnerspiele von externen Entwicklern (denkt an Spiele wie Unravel, Fe oder Sea of Solitude aus dem EA-Originals-Programm). Darüber hinaus gibt es zwei unangekündigte Handyspiele und ein großes eigenes Projekt, über das die Firma noch nicht sprechen möchte.