EA Access wird kostenlos in Xbox Game Pass aufgenommen

Einer der ersten großen Abonnementdienste für Spiele war EA Access, das 2014 auf der Xbox One gestartet wurde. Das war lange vor dem Xbox Game Pass und der Erfolg sorgte dazu, dass der Service später auch auf PCs sowie auf die Playstation 4 gebracht wurde. Heute haben Microsoft und EA weitere Neuigkeiten zu bieten, denn wie sich herausstellt, wird EA Access (was mittlerweile EA Play heißt) bis Ende des Jahres in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.

Aktuell liegt für die Integration noch kein genaues Datum vor, doch Xbox-Game-Pass-Kunden dürfen ohne zusätzliche Kosten auf die entsprechenden Vorteile zugreifen: über 60 EA-Titel stehen zur Verfügung, Mitglieder erhalten Rabatte beim Kauf von EA-Spielen und Testversionen aller neuen EA-Titel werden angeboten. Microsoft gibt außerdem zu Bedenken, dass "einige der besten EA-Play-Spiele für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate auch auf Android-Geräten verfügbar sein werden", sobald xCloud in den Game Pass aufgenommen wird.