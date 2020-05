E3-Update: Square Enix stellt kommende Games lieber individuell vor

Als die ESA die diesjährige E3 offiziell absagte, war sich Square Enix schnell einig, dass sie kommende Projekte, wie Marvel's Avengers und Outriders, alternativ auch in einem digitalen Format besprechen könnten. Bloombergs Technologiejournalist Takashi Mochizuki will diese Woche - leider ohne Angabe einer Quelle - erfahren haben, dass die Japaner keinen E3-Ersatz mehr planen. Es ist demnach wahrscheinlich, dass Informationen zu den kommenden Titeln auf "individueller Basis" ausgesendet werden - womöglich in herkömmlicher Form als Video mit gängiger Pressemitteilung. Einer der Gründe für diese Entscheidung sei laut Mochizuki, dass die "Erstellung von Assets für eine solche Show in diesen Zeiten schwierig geworden" sei.