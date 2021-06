E3 2021: Termin und Inhalte von Ubisofts E3-Präsentation

You're watching Werben

Die E3-Presseveranstaltung des französischen Publishers Ubisoft (Ubisoft Forward) findet am 12. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit statt. Eine Stunde zuvor fängt das Vorgeplänkel mit Informationen zu spezielleren Themen an, darunter die Live-Inhalte von Brawlhalla, For Honor, Trackmania, The Crew 2 und auch Watch Dogs: Legion.

Assassin's Creed Valhalla und Rainbow Six: Siege sind für Ubisoft wichtig genug, um sie eine Stunde später in der Haupt-Show gesondert zu erwähnen, neben Far Cry 6 und Riders Republic. Zum großen Event werden Gameplay-Trailer für Rainbow Six: Quarantine (der Koop-Titel wird während des Panels einen neuen, offiziellen Namen erhalten) erwartet.

Neben "einigen Überraschungen" sollen auch die Ubisoft-Serie Mythic Quest und der Film Werewolves Within thematisiert werden. Nach 60 Minuten ist der Spuk vorbei, denn ab 22:00 Uhr übernimmt das kommende Content-Update von Rainbow Six: Siege die Bühne - Operation North Star.

Quelle: Ubisoft.