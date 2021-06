E3 2021: Microsofts Rollenspiele brauchen mehr Zeit, Obsidian zeigt "bald" Updates von Avowed

Starfield und The Elder Scrolls VI wurden beide von Bethesda auf der E3 2018 angekündigt und zumindest eines der Rollenspiele konnten wir am Wochenende in einem CG-Trailer sehen. Xbox-Chef Phil Spencer erwähnte TES6 zum Abschluss der Veranstaltung immerhin im Anhang:

"Und wenn wir auf das nächste Jahr blicken, bin ich inspiriert von der Kreativität von Bethesda und den Xbox Game Studios. Wir haben euch das mit Spannung erwartete Rollenspiel Starfield gezeigt, das exklusiv für Xbox erhältlich ist - aber wir haben auch einige der besten Storyteller im Rollenspiel[-bereich], die an Avowed, Fable, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Outer Worlds 2 und The Elder Scrolls VI arbeiten."

Auf das neue Fantasy-Rollenspiel Avowed ging Obsidian Entertainment im Anschluss daran noch einmal gesondert ein. Auf Xbox Wire spricht das Team darüber, dass sie "bald" neue Informationen teilen wollen: "Für diejenigen, die sich über [die Abwesenheit von] Avowed wundern: Das Team arbeitet hart daran, etwas zu entwickeln, von dem wir sicher sind, dass es die Fans unserer Spiele und des Pillars-of-Eternity-Universums lieben werden. Obwohl wir im Moment nichts zeigen können, freuen wir uns darauf, bald zeigen zu können, woran wir gearbeitet haben."

Bis auf Teaser und Versprechungen gibt es also keine Neuigkeiten.

Quelle: Microsoft.