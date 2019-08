E. Honda, Lucia und Poison kämpfen bald in Street Fighter V

Capcom wird Street Fighter V um drei weitere Charaktere erweitern. Das Highlight dieser Ankündigung ist sicher E. Honda, der mächtige Sumoringer. Der Kerl ist seit den Arcade-Tagen dabei und das Studio hat ihm im Video sogar eine kleine Hommage gewidmet (achtet einfach auf die Charakter-Auswahlbildschirm). Die beiden anderen Figuren sind die Verbrechensbekämpferin Lucia und die glamouröse Poison, die alle zusammen am 4. August ins Spiel gelangen werden. Jeder Kämpfer steht einzeln zum Verkauft, ist aber auch Teil des sogenannten "Sommer-Charakterpakets 2019" (das am 5. August bereitsteht). In einem kleinen Trailer bekommen wir einen Einblick auf ihre alternativen Kostüme.

You watching Werbung

Quelle: Capcom.