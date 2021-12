Dying Light 2 Stay Human lässt euch Benutzeroberfläche anpassen

Techland informiert die Menschen seit Monaten mit verschiedenen Entwicklertagebüchern über alle nur denkbaren Details von Dying Light 2 Stay Human, das in Deutschland geschnitten erscheinen wird. In der jüngsten Episode sprechen die Entwickler über die Benutzeroberfläche des Actionspiels, die laut der UI-Produzentin Agata Sykuła "so einfach und intuitiv wie möglich" gehalten sei.

Da es keine Lösung gibt, die uns alle zufriedenstellen wird, bietet das Spiel anscheinend mehrere Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Nutzer das HUD nach ihren Vorlieben verändern dürfen. Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar für PC, Playstation 4/5, Switch, Xbox One/Series.